Zdeněk Smíšek, Právo

Až si letos řekl dost a vyrazil se ženou a partou na dovolenkovou cestu v karavanech po Spojených státech – po místech spojených s hudbou.

„Od New Yorku přes Memphis až po parník na Mississippi. Od country po jazz. Na ulici hraje třicet kapel vedle sebe a jeden muzikant lepší než druhý.“

Zpěvák a skladatel Zdeněk Hrachový

Hned jak se vrátil, zkontroloval na zahrádce budoucí úrodu ořechů a nadšen byl i z letošních trnek.

„Bude co pálit,“ ujistil nás vystudovaný inženýr chemie, který se za svou čtrnáctiletou praxi stačil podílet i na několika patentech. Ale pak zvítězila profesionální kapela. „Muzika vyhrála, nejde dělat obojí, to si přiznejme."

Vedle speciálního barometru je na dřevě ještě nápis: Když se zdá, že se nám začíná dařit, zcela jistě jsme něco přehlédli. My Valaši nic nechceme, ale nikdy se nevzdáme.

Dřevěnica se zateplením

„Při jedné z vyjížděk na kolech jsme objevili toto místo na prodej. Nebylo to až tak drahé, takže jsem mohl domek koupit za hotové, protože hypotéky nemám rád. Tehdy byla chaloupka stejně stará jak Jarmila Šuláková – dvaaosmdesát let.

Postupně jsme tu renovovali a přistavovali až do dnešní podoby, která nám vyhovuje. Baví nás tu pracovat – k Vánocům jsme si navzájem kupovali nářadí. Z chaloupky s chlévem je dnes energeticky nenáročný domek poskytující nám veškeré pohodlí. Syn, který zrovna dokončoval studia architektury, si tu doslova udělal diplomovou práci. Býváme tu s mojou většinou sami dva a kocour, tak máme místa dost. Nehledě na to, že přes léto od ranní kávy žijeme až do večera v pergole," pochvaluje si Zdeněk.

Vše na jednom místě – tedy bydlení uprostřed zahrádky.

Ostatně i dřevěná a vzdušná pergola potvrzuje kouzlo místa i celého regionu. Pod ní je malý sklípek na víno a v jeho stropu, tedy podlaze pergoly, je malý kulatý otvor na podávání láhví!

Uprostřed domku je světnice s kuchyní. Pochozí sklo ve stropě propouští světlo ze střešního okna.

O nápaditá řešení tu vůbec není nouze. V části podlahy přebudované půdy na útulné podkroví je pochozí sklo, které pouští světlo ze střešních oken až do kuchyně v přízemí, kde je jen jedno malé okénko do zahrady.

Chemik zahradníkem

„V podkroví mám pracovnu, kde nechybí ani kanape, a i když jsou stropy nízké, je mi to tam velmi příjemné. Ve štítě jsem si nechal udělat dveře, takže je možné sem vstupovat i vnějším schodištěm rovnou ze zahrady. Spoustu věcí jsme si tu dělali sami a s pomocí místních kamarádů a řemeslníků,“ pochvaluje si spokojený budovatel, řečený Hrach.

„Mám tu kytary, trošku chlastíku, pracovní nepořádek a je mi tu dobře,“ popisuje podkroví Hrach.

„Potřeboval jsem nějakou zašívárnu, kde bych si mohl skládat, a když Sylva viděla, jak jsem si podkroví zvelebil, tak jsme to podobně protáhli přes celou střechu, aby také měla svůj kout. Potřebuje ho, protože se v kapele o vše stará.“

Po nedělním koncertu si tu v pondělí vypíná mobil a chodí s konví po zahradě.

„A zalévám. Nádhera! Po sedmi letech pohoda, a navíc jsme tu obklopeni krásnou přírodou. Někdy si tu připadám jak v Těrchové, kam jezdíme za příbuznými mé druhé ženy.“

Dámská část podkroví – vitráž v okýnku si vytvořila paní domu sama.

Hned za humny mají zalesněné a divoké kopce, kam je dnes neradno chodit kvůli divočákům sám a bez pušky. „Rád tam chodívám, i rysa je tu možné zahlédnout, ale těm divočákům je opravdu lepší se vyhnout.

Paradox také je, že kopec za námi se jmenuje Suchý vrch. A tady sucho teda není. Ale dřevo na topení suché mám. Dřévečko, to je věc! To mě baví. Spálím všechno – od vánočního stromku po každé poleno a krbovými kamny vytopím průduchem i podkroví.“

Krbová kamna jsou jistota i pro podkroví.

Festival Slunce

Za kopcem je to jen kousek do Luhačovic a taky třeba do Strážnice, kam se už tradičně i letos Fleret chystá vyrazit na Festival Slunce (13. a 14. července ve slavném Amfiteátru Zámek).

„Když už hrajeme na podobném místě, tak tam i přespáváme, protože takovou atmosféru si stojí za to prožít. Taky přivezu ochutnat dobrou slivku. Mám tam kamarády, jezdíváme tam na víno i jindy... To je dobré místo pro festival,“ usmívá se v předtuše příštích dnů Zdeněk.

Na pódiu se tentokrát vystřídají např. s Olympicem, Samsonem Lenkem, Folk Teamem, Michalem Prokopem – takový výběr z hroznů!

Třetinu přízemí zabírá pohodlná ložnice.

A pak zase návrat domů. Klidnou vesničku zachránil obchvat a je tu opravdu – tři kilometry od města – klid.

„Vizovice musím mět pořád na dostřel. Máme tam zkušebnu, vinotéku. Mám tam máti i děcka. Mám tam víc věcí. Kapela Fleret jsou Vizovice a potkávám se tam s úžasnými lidmi. Stěhování bylo dost, tady už končím.“

I nové písničky (nejnovější deska se jmenuje Všechno bude) se tu Hrachovi daří skládat na starou kytaru, kterou by, jak říká, nikdy nevyhodil.