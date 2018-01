Seriálová doktorka Meredith Greyová koupila 3,35hektarový pozemek v roce 2011.

„Líbil se mi příběh, který se k tomu pozemku vztahoval. Stála na něm chata, kterou svýma vlastníma rukama postavila právnička a aktivistka za lidská práva,” cituje web Architectural Digest herečku. „Dostala jsem radu, abych stavěla na původním půdorysu té chaty, protože tím ušetřím čas i peníze. No, neušetřila jsem ani jedno,” poznamenala k tomu s pobavením.

U domu, který byl původně plánován jako příbytek pro hosty, vyrostl také bazén.

Podle původního plánu se chata měla proměnit v domek pro hosty a na pozemku hned vedle měl vyrůst větší dům. Stavba hlavního domu ale nakonec ustoupila jiným projektům, herečka mezitím koupila dům v kalifornském Malibu.

Interiér je zařízen tak, aby působil především vzdušně a prostě.

Na Long Islandu vyrostl na místě původní chaty, kterou herečka nechala strhnout, dům, jenž je nakonec jedinou stavbou na pozemku a který podle názoru některých webů působí dojmem, jako kdyby na svém místě stál odjakživa. Tak pěkně do okolního prostředí zapadá. Herečka mu říká s příznačnou trefností „moderní stodola”. Jeho celková plocha podlah činí 223 čtverečních metrů.

Na podobě vzhledu interiéru se podílela herečka společně se dvěma designérkami.

Když byl hotov, bylo třeba vymyslet, jak jeho interiér zařídit. Ellen je velká nadšenkyně do interiérového designu, a tak má poměrně jasné představy o tom, co se jí líbí, a co ne.

S prvním osloveným designérem si nesedli, a tak se jejich cesty rozešly. Na stejném místě má ovšem dům i v Americe uznávaná designérka Estee Stanleyová, šéfka kalifornského designérského studia Hancock Design. Obě ženy si spolu sedly, do projektu posléze přibyla i další uznávaná designérka Brigette Romaneková.

Designérky společně s herečkou akcentovaly světlé tóny a přírodní materiály.

„Ellen uměla přesně vyjádřit, jakým pocitem chce, aby dům působil. Vzhledem k tomu, že to nebyl její hlavní dům, věděly jsme, že musí být prostý, vzdušný, lehký, pohodlný a hezký. Bez spousty zbytečných předmětů, ale každá z věcí musí mít smysl,” uvedla jedna z designérek.

Na kuchyň je vidět ze všech stran.

Jak se ukázalo, velikost a dispozice domu nebyla tak úplně bez záludností. Designérky se například trochu potrápily se správným řešením kuchyně.

„Nezabírá mnoho místa, ale je to ústřední bod, kam se stáčí pohled, jakmile vstoupíte do domu. Je na ni vidět ze všech možných směrů, tudíž jsme chtěly, aby odevšad vypadala čistá a krásná,” vysvětluje Stanleyová.

Kuchyň měla působit hlavně čistým dojmem.

Všechny tři ženy se nakonec podílely na finálním vzhledu domu a jeho interiéru společně. Společně vymyslely vzhled stěn, společně vybíraly jeho zařízení.

Interiér je zařízen tak, aby bylo zřejmé, že se počítá s jeho občasným znečištěním.

„Nic není příliš drahé. Když vstoupíte, neostýcháte se kamkoli posadit. Počítá se s tím, že občas něco rozlijete nebo rozsypete. Že budete zvenku promáčení. A nic se nestane. To zařízení bude pořád krásné,” uzavírá Romaneková, zatímco Stanleyová si bude už navždy pamatovat společně trávené chvíle na návštěvě u slavné herečky, kdy se spolu nasmály při vymýšlení nových vylepšení a při společných polštářových bitvách, ve kterých je herečka přebornice.

Dům byl původně zamýšlen jako příbytek pro hosty s tím, že na pozemku vedle něj vyroste ještě hlavní dům.

Dům je v současné době a podobě k mání, herečka se jej po devíti letech rozhodla prodat. Zatímco původní chatu s pozemkem kupovala v přepočtu za 19 miliónů korun, svůj nový dům prodává v přepočtu za necelých 79 miliónů korun.

Jedna z ložnic v domě je přímo pod střechou.

Hezkým nápadem je sladění baterií s dalšími kovovými prvky v koupelně.

