Úložné boxy a věšáky, díky kterým se do garáže vejde vše potřebné

Kola, lyže, nářadí, střešní box, kajak, zahradní náčiní. To vše potřebujeme přehledně a efektně umístit do garáže. A ještě potřebujeme pohodlně zacouvat s autem, které je v provedení SUV. Co s tím?