„Na začátku spolupráce se prověřovaly možnosti celkové změny dispozice bytu včetně posunů nenosných příček. Nakonec se majitelé bytu rozhodli členění bytu zachovat a rekonstrukce znamenala hlavně změnu materiálů, dveří, rozvržení a funkčnost nábytku a vybavení bytu,” poznamenává Ing. arch. Eva Kubíčková.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Došlo ke sjednocení odstínu podlahy, kdy se dlažba v chodbě, koupelně a na WC nahradila vinylovou lepenou podlahou. Také plovoucí podlaha v odstínu světlého dubu se vyměnila za vinylové dílce.

V kuchyni a obytném prostoru zůstala zachována stávající dřevěná podlaha. Podle její barvy se hledal vhodný odstín praktického vinylu.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Dalším úkolem bylo maximalizovat úložné prostory. V takto malém bytě bylo nutné využít každý kout. Důležité bylo vyvarovat se stísněnosti a zachovat pocit prostoru. Tomu pomáhá vestavěný nábytek v bílém lesku, který dobře kontrastuje s tmavší podlahou.

Z haly do všech místností

Hala je centrální prostor bytu, ze kterého se vstupuje do všech místností. Vedle vstupních dveří do bytu je lavice na sezení a háčky na pověšení kabátů. Na ni navazuje velký botník s bočními šuplíky na klíče, doklady a jiné drobnosti. V chodbě je také umístěna velká skříň přístupná ze tří stran.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Přes množství vestavěných skříní zůstala chodba bytu velmi prostorná.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Zprava, naproti botníku, je prostorná úklidová komora a zleva je za roletou umístěná sušička a nad ní úložné prostory. Zepředu je užší šatní skříň. Ta má zrcadlové dveře a napomáhá optickému zvětšení chodby. Naproti této skříni je další šatní skříň s klasickou hloubkou.

Sušička je umístěna za roletou ve vestavěné skříni.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Koupelna a toaleta jsou odděleny a pro oba prostory byly použity stejné materiály. Na stěnách je bílý, velkoformátový obklad. I sanita je v klasické bílé.

Koupelna je celá v bílé.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

„Vana je doplněna sprchovým sloupem s velkou sprchovou hlavicí a sklopnou sprchovou zástěnou. Na toaletě se nachází pračka a nad ní praktická vestavěná skříňka,” dodává architektka.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Chytré úložné systémy v kuchyni

Starou kuchyň nahradila nová v bílém lesku. Pro vnitřní vybavení skříněk se použily chytré úložné systémy. Na kuchyň navazuje pracovní kout s magnetickou deskou a skříňkami na dokumenty.

Kuchyňská linka je v bílém lesku.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Na kuchyňskou linku navazuje pracovní kout.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Ložnice je velmi malá a při navrhování nábytku bylo nutné hlídat každý centimetr. I proto najdeme úložné prostory kolem postele, naproti i pod postelí.

Pohled z ložnice do chodby

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

„Nábytkové úchytky jsou zapuštěné do hrany a nevystupují do prostoru. Vedle postele jsou po obou stranách úložné niky, které slouží jako noční stolky. Nábytek na míru je promyšlen do posledního detailu, aby se našlo místo pro všechny potřebné věci,” poznamenává architektka.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Úložné prostory jsou maximalizovány i v ložnici.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Ing. arch. Eva Kubíčková Navrhování interiérů je mojí vášní! Vím, že důležitým prvkem pro interiér šitý na míru je otisk charakteru klienta. Je důležité podpořit jeho životní styl, ať již jde o mladého člověka, který vyznává dynamický styl života, nebo rodinu, která chce vytvořit harmonické a bezpečné místo, či starší klienty, kteří si dopřejí pohodlí a poklidně laděný interiér.