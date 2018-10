Kristýna Léblová, luh, Novinky

Novinku ze světa nábytku představuje postel švédského dodavatele luxusních postelí z přírodních materiálů v nadčasovém designu.

„Veškeré tělo má uložené v noze pod samotnou postelí a v podstatě simuluje to, že se vznášíme. V posteli najdete klasickou pružinu, která se dá nastavit podle tvrdosti, a přírodní materiály, jako je bavlna, vlna nebo koňská žíně, kterou si můžete vybrat,“ řekla Novinkám Pavlína Rosendahl, majitelka firmy Rosendahl.

Postel navíc nabízí masáže krku, nohou nebo celého těla. V současné době lze model o rozměrech 210 na 210 cm pořídit za 520 tisíc.

Vraky z Indonésie

Vybavení ložnice pak lze doplnit o speciální nábytek vyráběný z rybářských vraků.

„Nábytek vyrábíme ze dřeva dosloužilých rybářských lodí, které se už nevyplatí opravovat. Jsou to skoro všechny typy nábytku, které si umíte představit – konferenční a televizní stolky, knihovny, komody nebo regály,“ přiblížil dovozce vrakového nábytku Petr Vojtěchovský.

Nábytek z vraků lodí je v Česku novinkou.

FOTO: Novinky

Nejnáročnější na výrobě takového nábytku je podle něj připravit dřevo k výrobě. Lodě jsou totiž většinou zakotvené u břehů a jejich dřevo je potřeba nejprve vyčistit, odvlhčit, odsolit a teprve poté se s ním pracuje jako s klasickým dřevem.

O autentičnost však tímto procesem nábytek ochuzen nebude. „Veškeré dřevo je v naprosto autentickém stavu, žádná patina se tam dodatečně nedodělává, dřevo se nekartáčuje, neomlacuje řetězy, nedobarvuje. Všechny ty barvy, které na něm vidíte, jsou autentické z rybářských lodí, kde to dřevo strávilo čtyřicet padesát let služby,“ dodal Vojtěchovský.

Spojení umění a designu

Naopak umělec John Muczka s bratrem osloví ty, kteří ve svém bydlení preferují spíše barevnější zařízení. „Propojujeme umění s designem, a nejenom s designem. Motivy od Johna Muczky můžeme dát na koberce, auta, čokoládu nebo víno,“ sdělil Novinkám Mark Muczka, zástupce firmy Auro Genio Art Investment.

John Muczka přenáší svá umělecká díla, na cokoliv si vzpomenete.

FOTO: Novinky

Podle Muczky, který se věnuje s bratrem propojování umění a designu už dva roky, zákazníky láká právě barva. „Největší zájem je o barvy, aby bylo prostředí pozitivní, aby se venkovní šedost proměnila v pozitivum,“ dodal.

Palačinka ve tvaru Eiffelovy věže

Více technické vymoženosti zastupuje 3D tiskárna palačinek, která vytiskne palačinky ve tvaru jablka, hrušky, krávy, prasete nebo třeba Eiffelovy věže.

„V podstatě je to normální plát, na kterém se pečou palačinky. Tiskárna nakreslí obrázek a podle toho to upeče. Obrázek se zpracuje v počítači a do tiskárny se vloží přes SD kartu, klasické těsto se dá do zásobníku,“ uvedl Davik Karlík, zástupce společnosti Makro s tím, že ale lidská síla zde zapotřebí je, protože stroj nezvládne palačinku sám obrátit.

Speciální 3D tiskárna vytiskne palačinku i ve tvaru Eiffelovy věže.

FOTO: Novinky

Koš ovládaný hlasem



Další technickou novinkou je pak bezdotykový koš, který se otevírá a zavírá pohybem či hlasem. Se svým speciálním povrchem je navíc antibakteriální a nejsou na něm vidět šmouhy nebo otisky prstů.

„My mu říkáme chytrý koš, který se otevírá buď mávnutím ruky bezdotykově, nebo hlasem. Musíte říct ‚open can‘. Po nějaké době se sám zavře, velice elegantně, potichu. Hlasitost je asi jako lidský šepot,“ uvedl Michal Roškot, zástupce firmy Simply Human.

Veškeré novinky si můžete do neděle prohlédnout i vyzkoušet na veletrhu For Gastro and Hotel a For Interior v pražských Letňanech.