Jaký bazén bude pro vaši zahradu ten pravý a jak se vyznat v nabídce vířivek na trhu?

Plave celá rodina

Pokud toužíte ozdobit svou zahradu bazénem, pak musíte nejprve zvážit, zda chcete bazén zapuštěný v zemi, polozapuštěný, nebo nadzemní. Jestliže si chcete pořídit bazén „na celý život“ a máte na jeho rozměry, tvar či odolnost vyšší nároky, pak vyberte bazén zapuštěný nebo polozapuštěný. Montáž nicméně raději přenechejte odborníkům a počítejte také s významnější investicí.

Nejoblíbenější (a také nejlevnější) kategorií, která navíc kromě rovného povrchu nevyžaduje žádné větší úpravy pozemku, jsou bazény nadzemní. Prodávají se v nafukovací (ideální především pro děti), plastové a foliové variantě.

Dobrou volbou jsou rovněž bazény s konstrukcí, jejichž instalaci zvládne prakticky každý. K výhodám nadzemních bazénů patří, že je můžete ze zahrady kdykoli uklidit, aniž by po nich zůstala zásadnější stopa.

1. Marimex Tampa 3,66 × 0,91 m, od 1 790 Kč

2. Hecht 3590 Bluesea 3,5 x 0,9 m + filtrace + schůdky, od 5 499 Kč

3. Bestway 56664 Power Steel Deluxe Rattan 4,27 x 1,07 m + kartušová filtrace, od 7 989 Kč

4. Marimex Florida 3,05 x 0,91 m bez filtrace, od 2 763 Kč

5. Marimex Solární ohřev Slim 360, od 3 187 Kč

6. Bestway 58331 Bezpečnostní schůdky k bazénu 1,22 m, od 1 490 Kč

K bazénům neodmyslitelně patří rovněž příslušenství v podobě schůdků, ohřevu, v případě zapuštěných také například osvětlení, ale i masážní trysky nebo protiproud.

Vyplatí se rovněž investovat do kvalitního čerpadla a filtru do bazénu, skimmeru, plováku na tablety, elektronického testeru na nezávadnost vody apod. Pořídit musíte rovněž bazénovou chemii, která zabraňuje kontaminaci vody. Pokud nemáte rádi pach chloru, sáhněte po bezchlorové chemii do bazénu.

Pro běžnou údržbu oceníte například bazénový vysavač, utopený hmyz snadno vylovíte bazénovou síťkou. Zvažte rovněž krycí nebo solární plachu, která zajistí příjemně teplou vodu.

Trocha luxusu

Toužíte proměnit svou zahradu nebo terasu v malé soukromé lázně? Pak se porozhlédněte mezi vířivkami nebo vířivými bazény. Zatímco klasické vířivky znamenají často významnou investici, vířivé bazény pořídíte za velmi příznivé ceny. Navíc mají tu výhodu, že je můžete kdykoli přemístit či uklidit. Na trhu najdete vířivky venkovní i interiérové.

Nafukovací vířivky jsou vybaveny tryskami, díky nimž vytvoříte buď rotační, nebo pulzační pohyb vody, takže si můžete zvolit masáž přesně podle svých potřeb. Většinu z nich navíc můžete používat prakticky v jakémkoli ročním období, díky vestavěnému vyhřívání budete mít vždy příjemně teplou vodu, bez ohledu na počasí.

1. Intex Pure Spa Jet & Bubble Deluxe Octagon, od 11 382 Kč

2. Bestway Lay-Z-Spa Palm Springs 54129, od 11 339 Kč

3. Belatrix Mountine 120, od 11 730 Kč

4. Hanscraft MSpa Alpine M-019LS Lite, od 14 989 Kč

5. Marimex Aquamar Minitabs 0,9 kg, od 238 Kč

6. Marimex 11305018 tester elektronický na pH + Cl, od 699 Kč

Podobně jako klasické nadzemní bazény, ani ty vířivé nevyžadují na zahradě žádné stavební úpravy, potřebujete jen pevný a rovný povrch. Nezapomínejte však, že tento bazén potřebuje přívod elektrické energie, čímž může být jeho umístění na pozemku trochu omezeno.

Ať už se rozhodnete pořídit si bazén klasický, nebo vířivý, čeká vás jistě léto plné zábavy s celou rodinou či přáteli. A navíc budete mít vždy „po ruce“ skvělý způsob, jak po náročném dni dopřát svému tělu i mysli pořádný odpočinek.

