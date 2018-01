Radotín představí novou podobu centra

Po několika kolech intenzivních jednání leží na stole konkrétní návrh, jak by v budoucnu mohlo vypadat centrum pražského Radotína. O změnách v této lokalitě se mluví přes dvacet let. Na veřejné projednání záměru zve radnice šestnácté části 22. ledna od 17.30 hodin do velkého sálu Kulturního střediska Radotín.