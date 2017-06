Základním kritériem pro výběr bazénu je, zda toužíte po zapuštěném, polozapuštěném, nebo nadzemním bazénu. Všechny tři tyto typy mají svá pro a proti a také specifika, která musíte vzít před pořízením konkrétního bazénu v úvahu.

Plavání nad zemí

Pokud se vám kvůli bazénu nechce sahat k větším úpravám zahrady, případně je váš rodinný rozpočet přece jen omezený, je pro vás ideální variantou nadzemní bazén. Jeho montáž a instalaci většinou zvládnete i sami a jediné, co je k němu potřeba, je vodorovná plocha, na níž bude bazén stát.

Nejlevnější variantou nadzemních bazénů jsou bazény nafukovací. Jsou ideální, pokud chcete na zahradu pořídit koupání primárně pro děti. Na trhu najdete tyto bazény v několika provedeních i velikostech. Jestliže toužíte v nafukovacím bazénu po osvěžení i pro sebe, vyplatí se koupit bazén s nafukovacím prstencem. I když si v něm nejspíš kondičně nezaplavete, v létě vás jistě ochladí.

Dalším typem nadzemních bazénů jsou bazény plastové a foliové. Oproti svým nafukovacím „kolegům“ jsou odolnější. I když jejich instalace může být o něco náročnější, není nutné je na zimu uklízet, pouze zabezpečit proti poškození. Výhodou nadzemního bazénu je, že pokud jej z nějakého důvodu nebudete chtít na zahradě nadále mít, jednoduše ho „zlikvidujete“, aniž byste museli sahat ke stavebním úpravám zahrady (jako v případě bazénu zapuštěného).

Speciální kategorii pak tvoří polozapuštěné bazény. Jak už název napovídá, v zemi je zapuštěna pouze jejich část. Vhodné jsou především do náročnějšího terénu a rovněž z hlediska ceny stojí na pomezí mezi bazény nadzemními a zapuštěnými.

Bazén na celý život

Jestliže jste rozhodnuti investovat do bazénu, který vám vydrží prakticky do konce života a stane se nedílnou součástí vaší zahrady, pak je pro vás ideální bazén zapuštěný. Z něho se – na rozdíl od většiny nadzemních bazénů – navíc může stát elegantní architektonický prvek vašeho pozemku. Počítat ale musíte s mnohem vyšší investicí a také stavebními pracemi.

Pokud bazén navíc zastřešíte (to lze i v případě některých nadzemních bazénů, ovšem počítejte se složitější a často také dražší instalací), můžete jej používat celoročně. Vyhrát si pak můžete také s „příslušenstvím“, například v podobě protiproudu, osvětlení nebo masážních trysek. Pamatujte rovněž na zabezpečení bazénu, především proti pádu malých dětí (zapuštěné bazény jsou z tohoto hlediska přece jen rizikovější než nadzemní).

U zapuštěných bazénů je rovněž nutné zvážit jeho materiál. Nejčastější jsou bazény betonové, plastové, foliové, laminátové a plechové (případně kombinované, tedy z více materiálů). Liší se nejen cenou, ale i odolností, životností či stylem montáže. O tom, který z materiálů bude pro vaši zahradu a vaše záměry nejvhodnější, se vždy poraďte s odborníkem – pamatujte, že se jedná o významnou a také dlouhodobou investici.

Co k němu?

Bazén už máte, nyní je na řadě příslušenství. Co se vyplatí pořídit? Záleží samozřejmě na typu bazénu, který máte, nicméně platí, že byste měli investovat do kvalitního čerpadla a filtračního zařízení (často bývají součástí bazénu při prodeji), skimmeru a plováku na tablety, příslušné hadice a spojky apod. Pořídit musíte rovněž bazénovou chemii, která působí dezinfekčně a zabraňuje kontaminaci vody.

Samostatnou kapitolu tvoří plachty – tedy nemáte-li bazén zastřešený. Pořídit můžete klasickou krycí plachtu (pozor, v žádném případě není bezpečnostním prvkem, který zabrání pádu a utopení) nebo plachtu solární, která zajistí krásně teplou vodu. Existují rovněž plachty bezpečnostní, které jsou pevné a vyztužené a patří k základním bezpečnostním prvkům především zapuštěných bazénů, a zimní, jež je určena k zazimování bazénu.

Pro běžnou údržbu oceníte například bazénový vysavač, utopený hmyz snadno vylovíte bazénovou síťkou.

Nezapomeňte ani na schůdky, i když do bazénu se dostanete většinou snadno, ven to může být docela problém. Oceníte jistě i teploměr, abyste nemuseli vodu zkoušet na vlastní kůži. Především u zapuštěných bazénů můžete volit prvky, jako je osvětlení, masážní trysky, protiproud, ohřívač vody a další.

Z bezpečnostních opatření zvažte především speciální plachty (viz výše), ale například i zábradlí. Existují rovněž elektronické hlídače hladiny, které hlásí pád do vody. Okolí zapuštěného bazénu by nemělo být kluzké, a to ani při zacákání vodou z bazénu.

