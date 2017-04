Grily se dají rozdělit do tří základních skupin – na dřevěné uhlí, elektřinu a plyn. Ovšem palivo by nemělo být při nákupu jediným kritériem. Než vyrazíte do obchodu, promyslete si i další aspekty.

Máte možnost grilovat na zahradě, nebo budete gril používat na balkóně či doma? Grilujete spíše výjimečně, nebo je u vás tento přístroj prakticky v jednom kole od jara do podzimu? Přenášíte gril často z místa na místo? Pořádáte grilovací párty pro spoustu známých, nebo grilujete pro pár lidí? A jak důležité jsou pro vás ochranné a bezpečnostní prvky, jimiž by měl být gril vybaven? Jestliže na tyto otázky znáte odpověď, směle se můžete pustit do výběru.

Dřevěné uhlí pro dokonalé aroma

Pokud jste příznivcem tradičního „kouřového“ aroma, bude pro vás jako dělaný klasický gril na dřevěné uhlí. Masu, ale i zelenině a dalším pochoutkám totiž dodá neopakovatelnou chuť, kterou elektrický ani plynový gril většinou nevykouzlí. Pokud však nemůžete grilovat venku, raději si ho nepořizujte – do bytu ani na balkón či terasu určitě není vhodný. Pamatujte, že máte co do činění s ohněm a žhavým uhlím, navíc kouř z grilu by mohl budit dojem, že ve vašem bytě hoří.

K výhodám grilu na dřevěné uhlí bezesporu patří fakt, že se s ním snadno manipuluje a není nijak náročný ani na údržbu. Rozžhavené uhlí navíc potraviny propeče během chvilky. Za zmínku stojí i poměrně nízké pořizovací náklady i výdaje na samotný provoz – dřevěné uhlí zakoupíte v každém hypermarketu či hobbymarketu a jeho cena rozhodně není vysoká.

Naopak za nevýhodu lze považovat delší dobu potřebnou k přípravě grilu (rozžhavení dřevěného uhlí trvá poměrně dlouho) a také nemožnost regulovat teplotu při grilování. Při práci s tímto typem grilu je pak třeba pamatovat na základní bezpečnostní opatření, aby se předešlo úrazům a především popáleninám (i když většina novějších modelů je vybavena řadou bezpečnostních prvků).

Tradiční grily navíc nedělají radost odborníkům na zdravou výživu či lékařům – odkapáváním tuku z masa či oleje na rozžhavené uhlí totiž vznikají zplodiny, z nichž některé se řadí mezi karcinogenní.

Elektrický do bytu i na balkón

Grilujete-li převážně v bytě či na balkóně panelákového nebo činžovního domu, pak pro vás bude nejlepší volbou gril elektrický. Na trhu najdete spoustu variant a podob těchto grilů, přičemž některé z nich nebudou ve vaší domácnosti dělat ostudu ani svým designem. Navíc díky minimu kouře nehrozí, že by na vás sousedi uprostřed „grilovačky“ zavolali hasiče v domnění, že váš byt zachvátily plameny.

Při přípravě masa a dalších pochoutek na elektrickém grilu nevznikají žádné karcinogenní zplodiny (tedy pokud vám tuk nekape přímo na topnou spirálu). Používání tohoto grilu je navíc poměrně bezpečné – nepracujete s otevřeným ohněm a riziko popálenin je také mnohem nižší než u grilu klasického (rozžhavená je jen topná spirála a samotný rošt). Údržbu i čištění zvládne každý.

Nevýhodou elektrických grilů je samozřejmě fakt, že musíte být neustále připojeni ke zdroji elektrické energie, a tak se většinou neobejdete bez prodlužovačky (navíc při častém používání musíte počítat s vyšším účtem za spotřebu elektřiny). Pokud nemáte například na zahradě možnost připojení do zásuvky, můžete na grilování zapomenout. Přijdete rovněž o onu typickou chuť a vůni pokrmů grilovaných na dřevěném uhlí, nicméně jak je uvedeno výše, tato „oběť“ je vykoupena mnohem zdravějším hodováním.

Plyn: kompromis mezi uhlím a elektřinou

Plynové grily představují ideální volbu především tehdy, pokud patříte k opravdovým nadšencům grilování a pořádáte časté zahradní party pro více lidí (či pro velkou rodinu). Navíc co se chuti týče, představují jakýsi kompromis mezi grily elektrickými a těmi na dřevěné uhlí – jídlo má úžasnou chuť i aroma, ale bez karcinogenních látek. Stále oblíbenější jsou plynové grily s lávovými kameny a RBS grily. Oba typy zaručují zcela zdravé grilování.

Při koupi plynového grilu je nutné mít na paměti, že většina modelů není určena k časté manipulaci (především ty, jež využívají velkou plynovou lahev). Při používání je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro práci a uchovávání propanbutanových lahví.

Počítat také musíte s vyššími pořizovacími náklady grilu, především v porovnání s grily na dřevěné uhlí. Pamatujte také, že v některých oblastech není vždy jednoduché plynové lahve shánět.

Plynový gril má ovšem také řadu výhod. Patří k nim především snadné ovládání grilu a možnost okamžité regulace teploty. Gril navíc nepotřebuje dlouhou dobu k přípravě – opékat můžete začít již několik vteřin po zapnutí grilu. Přístroje navíc disponují řadou bezpečnostních prvků, nejsou náročné ani na údržbu.

