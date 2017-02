Domácí herny jsou v Česku stále oblíbenější. Jsou nejen místem, kde si můžete zasportovat či zatrénovat, ale navíc jsou skvělé i pro pořádání nejrůznějších večírků a akcí s přáteli. Přemýšlíte, že byste si nějaké základní vybavení pro takovou hernu také pořídili? Poradíme vám, jak na to.

Do středu terče

Zatímco na kulečník či pingpongový stůl budete potřebovat přece jen větší prostor, terč na šipky se vám vejde i do průměrné panelákové garsonky (od terče k odhodové čáře by měla být vzdálenost 2,37 metru).

Pro domácí použití se nejlépe hodí elektronické terče, na které se hází šipkami s plastovými hroty (ty oceníte nejen tehdy, když s vámi domácnost obývají také děti). Jsou navíc vybaveny displejem, který vám ukazuje průběh hry a zaznamenává vaše skóre. Takže odpadá neustálé počítání a dohady o přesnosti zásahu, vše za vás hodnotí sám terč. Jeho povrch je tvořen jakýmsi sítem s malými otvory, do nichž se šipky zapichují.

Zatímco v restauracích se setkáváte nejčastěji se sportovními šipkovými přístroji, pro domácí hernu vám bude bohatě stačit nástěnný elektronický terč. Jeho cena začíná okolo 1000 korun a závisí na typu a „výbavě“ terče. Pokud jste začátečník, případně nemáte na terč ani svou hru žádné větší nároky, bude vám stačit levnější terč. Jste-li profesionální hráč nebo máte-li hráčské ambice, pak se porozhlédněte po odpovídajícím terči.

Obecně se elektronické terče dělí na dvě kategorie – první má velký střed a třídírkový double a triple (ideální pro domácí využití a rekreační hraní, snáze se trefíte), druhý typ se vyznačuje malým středem a dvoudírkovým doublem a triplem (vhodný na trénink a pro profesionální hráče). Terč rovněž vybírejte s ohledem na počet hráčů, některé nabízejí možnost hry až pro 16 lidí!

Elektronické terče většinou koupíte již v sadě s vhodnými šipkami (často i s náhradními hroty). Ty se pak dají samozřejmě dokupovat i zvlášť – vždy ale vybírejte ty, které jsou vhodné pro vámi zvolený model terče.

Pokud jste přítelem klasiky, pak pro vás bude ideální terč sisalový. K němu pak potřebujete šipky s ocelovým hrotem. A také musíte sami počítat skóre. Na trhu najdete i terče papírové (ty však nemají tak dlouhou životnost), výjimečně i dřevěné (ty jsou ale velmi tvrdé a vyžadují pravidelnou údržbu).

1. Elektronický terč Worker WJ300, od 1 499 Kč

2. Šipky Harrows Corsair 18 g Blue, od 297 Kč

3. Šipky Harrows Vector 16 g, od 499 Kč

4. Elektronický terč Echowell Mars 1416, od 1 217 Kč

Sport i zábava pro všechny

Stolní tenis (neboli ping-pong) patří k nejoblíbenějším rekreačním sportům u nás. A není divu – hrát ho může prakticky kdokoli, bez ohledu na věk či fyzičku. Zvládnou ho děti, navíc můžete hrát v libovolném počtu hráčů (určitě si pamatujete, jak jste na škole hráli se spolužáky „obíhačku“).

Ještě, než se vydáte pro pingpongový stůl do obchodu (nebo e-shopu), ujistěte se, že máte doma dostatečný prostor, kam jej umístíte. Ne snad že by stůl sám o sobě zabíral tolik místa (i když jeho rozměry 274 x 152 cm těžko vměstnáte do bytu 1+1), ale v zápalu hry by vám nemělo v rozmachu a pohybu bránit vybavení místnosti. Existují také stoly na venkovní ping-pong, nicméně u nich jste ve hře limitovaní počasím.

Máte-li tedy dostatek místa či na hernu vyhrazenou samostatnou místnost (oblíbené jsou například rekonstruované sklepy či garáže), nic vám nebrání si pořídit interiérový pingpongový stůl. Pokud víte, že se stolem budete muset manipulovat, pořiďte si model vybavený kolečky nebo skládacím mechanismem. U některých typů stolu je možné sklopit obě poloviny desky.

Pamatujte, že stůl je vždy nutné umístit na rovný povrch (to může být občas problém u venkovních stolů). Navíc by podlaha rozhodně neměla být kluzká, abyste předešli nepříjemným úrazům.

Cena stolů na stolní tenis začíná přibližně na 3000 korunách a odvíjí se od kvality materiálu či vybavení stolu. Začátečník či rekreační sportovec si jistě vystačí se základními modely.

K ping-pongu nepotřebujete ani žádné extra sofistikované vybavení – stačí vám míčky na stolní tenis a pálky (i jejich výběr záleží na ambicích a schopnostech hráče).

1. Pingpongový stůl Sponeta S3 - 46 zelený, od 4 749 Kč

2. Sada míčků inSPORTline Trenink, od 60 Kč

3. Pálka Double Happiness 5002, od 491 Kč

4. Pingpongový stůl Insportline Balis zelený, od 3 990 Kč

Z herny domů

Kulečníkové sporty dnes již nejsou odkázány jen na specializované herny či restaurační zařízení. Tuhle velmi oblíbenou zábavu už můžete přenést i k sobě domů. Kulečníkový stůl je sice také poměrně prostorově náročný (i když nevyžaduje tolik místa jako zmíněný stůl pingpongový), ale pokud netoužíte přímo po turnajovém vybavení, jsou na trhu i stoly o něco menší. Musíte však počítat s tím, že nemáte-li na něj vyhrazenou hernu, bude jistě dominantou místnosti.

Jak stůl vybírat? Profesionálové budou mít samozřejmě zcela jiné požadavky na kvalitu kulečníkového stolu, zaměřme se proto na stůl pro amatérské či rekreační domácí využití. Kulečníkové stoly se v zásadě dělí na poolové (tedy děrové) a karambolové (bezděrové). Ty se pak samozřejmě dělí dále, podle jednotlivých typů her. Ještě, než se vydáte nakupovat, je dobré si ujasnit, jaké hry vlastně hodláte na kulečníkovém stole hrát. Někteří výrobci pak nabízejí dokonce stoly s výměnnými mantinely či speciálními karambolovými vložkami, takže lze stůl upravit podle potřeby (je však třeba počítat s jejich vyšší cenou). Nepodceňujte ani materiál desky pod plátnem stolu – nejodolnější (ale také nejdražší) je deska břidlicová.

Důležitou roli při výběru stolu hraje jistě i vkus hráče – vzhledem k výraznému „kusu nábytku“, jímž kulečníkový stůl je, si rozmyslete i jeho design či materiál, z něhož je stůl vyroben.

Ke kulečníkovému stolu budete potřebovat také další příslušenství – od koulí (liší se v závislosti na hře) přes tága až po křídu, stojan či úchyty na tága, kůži na tágo apod. Vyplatí se investovat také do vhodného osvětlení stolu. Vyšší pořizovací náklady se vám nicméně vrátí v hodinách a hodinách skvělé zábavy!

1. Kulečníkový stůl Riley sklápěcí, od 6 290 Kč

2. Kulečníkové tágo Spartan Klasik, od 279 Kč

3. Poolová sada Aramith Continental, od 1 168 Kč

4. Sklopitelný kulečníkový stůl s deskou pro stolní tenis Riley FP-6TT, od 10 879 Kč

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.