Sleepers jsou kousky jako ošoupaný Volkswagen Beetle s motorem z Porsche nebo i sériovka Peugeot 308 GTI, která (jak jsme sami v testu zkonstatovali) nevypadá, ale jede jak z praku.

Ford Mustang mezi spáče nepatří. Je to sportovní auto, které se dokáže pořádně rozvášnit. Jak ho tedy můžeme zařadit do takové kategorie? Jak je vůbec možné na něco takového jen pomyslet? Možné to ale opravdu je - jde o to, že když se zvýší výkon tak, že i řidič v Bugatti začne nervózně poposedávat v nejdražších autosedačkách světa, pak si to můžeme dovolit.

Firma Lebanon Ford Performance vzala Ford Mustang GT s pětilitrovým agregátem Coyote a doplnila ho dvojicí turbodmychadel, mezichladičem stlačeného vzduchu a kompletním systémem svodů výfuku. Výsledkem je zvýšení výkonu na neskutečné hodnoty.

Podle zástupců firmy je možné naladit celý systém přesně podle přání zákazníka. Firma nabízí doplnění původních 450 koní (331 kW) klidně i dalšími 800 koňmi (588 kW). Jenže to nemusí být všechno. Pokud přijde zákazník, který bude chtít ještě víc, pak mu přání splní. Mohou nasadit i větší komplet přeplňování s názvem Helion Power System, naladit řídicí jednotku, dodat větší vstřikovače i podávací čerpadlo… Výkon se pak může vyšplhat i přes 2000 koní.

Bohužel firma nespecifikuje, jak se změní převodovka, spojka, písty, ojnice, klikovka… Protože takovou porci výkonu opravdu nic sériového nemůže vydržet.

Cena za základní twin-turbo doplněk činí 39 995 dolarů, což je necelý milión korun. Čím větší výkon, tím samozřejmě cena raketově stoupá. Zajímavé je, že se může celá skládačka aplikovat i na starší verze modelu.