Jenže podle Houstona Crosty, majitele půjčovny supersportů v Las Vegas, právě onen přenos síly na všechna čtyři kola činí veyron nudným.

Proto ve své dílně zvedli veyron na zvedáku a vyňali z něj přední diferenciál s poloosami. Pak všechno ostatní namontovali zpátky a jeli vyzkoušet, co to udělá. Byl to ten stejný veyron, u kterého jsme nedávno sledovali výměnu oleje, jen dostal na karoserii červenou fólii.

Zní to příliš jednoduše? Na první pohled ano, protože první věc, která napadne člověka znalého moderních aut, je, že se řídící elektronika zblázní. Jenže podle videa se tak nestalo, vůz po úpravě normálně jezdil. Navíc měl lepší poloměr otáčení a lehčí příď.

„O Bugatti neexistují na internetu žádné informace. Není co najít. V podstatě jsme do toho šli naslepo,” říká Jesse Tang, Crostův kolega. „Neměli jsme tušení, jak to rozebrat. Nikdy jsem veyron rozebraný neviděl. Byl jsem v servisu Bugatti, ale dozadu vás nepustí, drží si tajemství,” dodává Crosta.

Řada věcí však zůstává očím diváka skryta i nadále. Nevidíme třeba sundávání předního diferenciálu, nevíme, zda na svém místě zůstala kardanová hřídel, či jak přesně se poloosy oddělují od nábojů předních kol. Nejsou v nich totiž jen standardně zasunuté, jsou spojené napevno.

Po ověření byla kola dotažena na správný utahovací moment a veyron se vydal na prázdné parkoviště, aby si tam jeho majitel řádně užil nově nabyté svobody pohazovat zadní částí. Nepálil však unikátní michelinky, vyrobené pouze pro veyron a prodávané za zhruba 900 tisíc korun za sadu, nýbrž pirellky z Aventadoru na speciálně vyrobených kolech.

Budoucnost tohoto veyronu podle webu Road & Track zahrnuje zvýšení výkonu na 1 200 koní, jako měla pozdější verze Super Sport, a pak se má podívat na solné pláně v Bonneville. Tam chce Crosta zjistit, jestli odstraněním pohonu předních kol vylepšil maximální rychlost.