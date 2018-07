Nejrychlejší zahradní sekačka světa se projela po závodní trati

Do britského Goodwoodu na právě probíhající Festival rychlosti kromě současných i historických perel světa motorů přijel i jeden neobvyklý stroj. Je to zahradní sekačka Honda Mean Mower V2, která je poháněna motorem z Hondy CBR1000RR Fireblade. Takže je jasné, že tahle sekačka na trávu bude ukrutně rychlá.