Když si chcete pořídit to nejlepší, co nabízejí benzínové agregáty do Škody Superb, máte na výběr dokonce až 206 kW, tedy hezky postaru 280 koní. To v případě hřmotnějšího a aerodynamicky hůře tvarovaného kodiaqu je zážehovým maximem 132 kW (180 koní).

Dynamicky na tom není tato varianta vůbec zle a podle továrních údajů nabídne v rámci modelu kodiaq nejlepší zrychlení z nuly na 100 km/h (rovných osm sekund).

BSR nově nabízí pro Kodiaq výkon vyšší o 80 koní. Točivý moment stoupnul přes 400 Nm, standardní provedení má 320 Nm. BSR neudává, jak se nárůst výkonu a točivého momentu promítnul v dynamice motoru a spotřebě paliva, softwarová úprava každopádně přijde na 17 tisíc korun.

Video

Ukázka, jak zrychluje 206 kW (280 k) verze motoru 2.0 TSI – v tomto případě v Superbu.

Zdroj: Novinky.cz