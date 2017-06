Wimmer RST je firma, která je stále viditelnější. Na světové tuningové scéně se ukazuje jako jedna z nejodvážnějších. Ne proto, že by dělali auta vizuálně divoká. Tady se zaměřují na techniku. A to je dobře.

Mercedes-AMG C63 Combi od Wimmer RST

Mercedes-AMG C63 Combi od Wimmer RST

Tak třeba tohle auto dostalo nové přeplňování, propustnější katalyzátor do výfuku z nerezu, sání jak ze závoďáku a k tomu samozřejmě mezichladič stlačeného vzduchu o mimořádně velké ploše, nové ECU. Výsledkem je dalších 291 koní, tedy souhrnem 801 koní a k tomu točivý moment 900 N.m.

Samozřejmě, že jedním z ukazatelů výkonnosti vozu je jeho hmotnostní přepočet na výkon. Z 3,25 kg/koně spadl tenhle poměr na pouhých 2,07 kg. A to se nezměnilo ani třeba nějakým sportovním odebráním hmotnosti. Tady se na to nehrálo. Stále je to luxusní kombi pro pět cestujících.

Samozřejmě, že úpravou prošel i podvozek, který dostal speciální stavitelné tlumiče KW a nádherná dvacetipalcová kola. Bohužel cena není lidová – 737 500 Kč.