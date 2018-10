Petr Kološ

Silným prodejním nástrojem je, jak známo, příběh. A tak se v případě řady V7 hned na prvním místě dozvíte o padesátileté tradici modelu – testovaný model Special se má navíc nejvíc z řady V7 přiblížit původnímu konceptu. Právě proto jsou na bočních panelech pod sedlem nebo na nádrži dvoubarevné proužky.

V případě testovaného stroje jde o docela excentrickou kombinaci modré a oranžové, existuje i střízlivější černá se zelenou, šedivá je součástí této edice vždy. V této cenové kategorii nejde o pruhy lakované, jsou to obyčejné samolepky. Kéž vydrží hezké alespoň prvnímu majiteli! Ideální by bylo ochránit je lakem.

Moto Guzzi V7 Special - pruhy nejsou lakované, jsou to jenom samolepky

FOTO: Petr Kološ

Moto Guzzi V7 Special

FOTO: Petr Kološ

Chromované výfuky a drátěná kola



Samolepky samozřejmě nejsou tím jediným, co edici Special odlišuje od ostatních šesti strojů řady V7. Jako vrcholový model láká hlavně na chromované výfuky, drátěná kola s černými náboji, nostalgicky prošívané sedlo nebo na otáčkoměr.

Součástí výbavy je i podivná, hysterická výstražná kontrolka s vykřičníkem. Její červenou barvu uvidíte vždy, když dosáhnete zhruba poloviny otáčkoměru. Právě ve 2800 otáčkách totiž motor nabízí nejvyšší točivý moment, a tak vám chlapci z továrny v Mandelo dell Larrio chtějí vyzývavě naznačit, že: „Již přišel čas změnit kvalt,” kdybyste to náhodou nevěděli.

Moto Guzzi V7 Special

FOTO: Petr Kološ

Fakt je, že divoké blikání výstražné kontrolky se k pohodovému charakteru motorky hodí podobně, jako ostravská klobása do veganského bistra. Zbytečné se zdají i palivové mapy. Alespoň na sebe ale neustále neupozorňují blikáním.

Lepší zpracování by nevadilo



Na dvouválcový motor nedají fandové Moto-Guzzi dopustit. Mimo výrazných, do stran čnějících válců, je to i proto, že motorku nehyzdí žádný chladič kapaliny. Daní za ladné linie je výkon - pouhých 52 koní. S ohledem na současnou konkurenci ve třídě (750 ccm) je to jednoznačně podprůměrná hodnota. Současná V7 má alespoň šestistupňovou převodovku, takže už se neztrácí v dálničních rychlostech, což se o dřívějších modelech V7 říct nedalo.

Moto Guzzi V7 Special

FOTO: Petr Kološ

Moto-Guzzi V7 si těžko pořídí někdo, kdo se zhlédnul v motorsportu. Na pohodu je samozřejmě nastavený i podvozek a také limity brzd najdete dříve, než byste si při rychlejší jízdě přáli. Co si naopak přát budete, je preciznější převodovka. Motorce by také prospěla větší důslednost ve zpracování: páčky na řídítkách se viklají a plynová rukojeť má dlouhý „mrtvý“ chod.

Výrobce to u své léty ověřené, vstupní motorky hraje na cenu, dále na klasické linky a specificky mechanické zvuky, jimiž jsou stroje z továrny v Mandello del Lario pověstné. Sám také podle prodejních čísel nejlépe vidí, jestli to na současném motocyklovém trhu stačí.