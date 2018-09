Petr Kološ

„Skútr pro ty, kterým je deset málo, ale nesnesou víc než 15 koní,“ propaguje výrobek jeden z jeho dealerů. Klíčovou záležitost tedy vyřešíme hned úvodem. Limitem kategorie A1, což jsou stroje, které můžeme řídit i s běžným „řidičákem“ skupiny B, je 11kW, tedy oněch 15 koní.

Většina výrobců prémiových skútrů se samozřejmě snaží naladit své motory tak, aby jejich zákazníci dostali za své peníze „co možná nejvíc koní“, a to v rámci stanovených 11 kW. U vespy se rozhodli, že „těsně pod 11 kW“, znamená 9 kW.

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

Ve srovnání s vlastními, levnějšími modely to sice nezní špatně, problém je, že vespa není ani lehká a není na trhu sama. A i když svůj vlajkový model stylizuje do role závodníka, řada i podstatně levnějších konkurentů je prostě rychlejších.

Na kličkování ideální



Mít stroj s rychlými pruhy a označením „GTS Super “, kterému však na semaforech prakticky každý – kromě cyklistů – poměrně snadno ujede, vyžaduje od majitele značné sebevědomí. Nebo speciální řidičské schopnosti. V našem případě to může znamenat dravost při kličkování mezi auty, což je obor, ve kterém je GTS excelentní. A nejde jen o devizu danou malými, dvanáctipalcovými koly. Celý podvozek, včetně brzdového systému, je převzat z většího modelu 300ie GTS. [celá zpráva]

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

S malým motorem sice stroji schází výkon, ale nedostatkem obratnosti nebo jistoty při brzdění netrpí. Co naopak čas od času utrpí, jsou záda jezdce, to když s malými koly spadne do některého z výmolů. V běžném městském provozu se jim celkem snadno vyhne, ale můžou být schované třeba za kamionem, který se s tímto výkonem motoru nepředjíždí vůbec snadno.

V kategorii do 125 ccm určitě platí, že jeden každý kůň navíc znamená větší jistotu, a tedy i bezpečí. Plápolat na městském okruhu za náklaďákem rozhodně není nic, co chcete.

Zatímco zámožným majitelům naftových limuzín může nízká spotřeba jejich vozidla nějaký smysl dávat – třeba s ohledem na úsporu času při tankování – u skútru se něco takového čekat nedá. V praktickém životě je přece úplně jedno, jestli má skútr spotřebu 2,1 nebo 2,3. Mnohem větším motivem ke koupi může být touha po technologické inovaci – a vespa to hraje na „stop-start systém“. Už jsme se s ním potkali u modelu Piaggio Medley 125 – a bohužel ani u Vespy GTS 125ie Super Sport ABS nezazářil. Pořád působí ospale, systém od Hondy rozhodně reaguje rychleji.

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

Už podle vysoké cenovky je jasné, že pro model GTS 125ie si ti, kdo uvažují prakticky, nepůjdou. A bohatým má být zřejmě jedno, že je pod sedlem jen velmi málo místa. Třeba dvě helmy se tam vejdou jen za určitých okolností, a samozřejmě pouze v případě, že nejde o integrální modely. Pod sedlem, jako u tohoto výrobce tradičně, chybí i lampička. Také počítač a vlastně celý přístrojový panel jsou extrémně jednoduché. U vespy sází na to, že si milovníci technologií propojí svůj skútr s mobilem, kde pak odečtou, co budou chtít.

Cílová skupina modelu GTS se může zdát, s ohledem na výši českého průměrného platu, velmi úzká. Budou to ti, kdo potřebují ten nejlepší styl vespa, a přitom nemají náladu dělat si řidičák na větší kubaturu, protože pak by vzali jen o málo dražší (cca 5 000 korun), a přitom mnohem smysluplnější model 300ie GTS.

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

Vespa GTS 125ie Super Sport ABS

Z druhé strany, nejlepší data o poptávce má sám výrobce, a podle toho - s ohledem na svůj profit - staví nabídku. Jakkoliv se tedy některým z nás může při pohledu do ceníku legendárního výrobce sevřít žaludek, na ulici model GTS patří k těm vůbec nejpohlednějším – a to je zároveň dost pádný důvod pro jeho existenci.