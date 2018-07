Martin Žemlička, Novinky

Červené RS 4 Avant s tmavými karbonovými detaily (přední spoiler, prahy, rám masky chladiče) vypadá naprosto skvěle. Proti běžné verzi A4 Avant jsou podběhy kol o 30 milimetrů širší, vzadu pak najdete výrazný difuzor, střešní spoiler a typické oválné koncovky výfuku.

Sériově pak majitelé dostanou 19” kovaná kola, za příplatek budou kola s průměrem o palec větším (testované provedení). Jeden disk přijde na šedesát tisíc, pneumatika pak na patnáct. Pokud vám to přijde hodně, nepatříte mezi cílovou skupinu.

Je to Audi, takže očekávejte skvěle zpracovaný interiér se spoustou výběrových materiálů. Skvěle čitelný je středový digitální displej, kterému dominuje otáčkoměr a rychloměr. Ale přepnout lze i do zobrazení, kde je vidět zejména navigace. Uvnitř je spousta místa a problém nebudete mít ani při převozu nákladu.

Zdroj: Novinky.cz

Pokud chce něco zvyk, jsou to sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou (a skvělým bočním vedením), ne každému typu postavy budou vyhovovat, ale pokud si vzájemně „sednete”, bude vám sezení v nich příjemné. Jediné, co kazí prémiový dojem, je zastaralý infotainment, napevno trčící z palubní desky.

Fantastický šestiválec



Pod kapotou je motor 2.9 TFSI Biturbo; poskytuje nejvyšší výkon 331 kW (450 k) a maximální točivý moment 600 Nm (1900-5000 otáček). Největší výkon je stejný jako u 4,2litrového osmiválce, točivý moment je větší o podstatných 170 Nm a hlavně je dostupný v širším spektru otáček.

Audi RS 4 Avant

RS 4 Avant na „stovku” zrychlí za 4,1 sekundy, což je úctyhodný čas, jinak vlastní ryze sportovním modelům. Nejvyšší rychlost je omezena při 280 km/h. Šestiválec má neskutečnou chuť po rychlé jízdě a třeba zrychlení z dálniční stotřicítky na dvoustovku je otázkou několika sekund.

Převodovka je výhradně automatická, osmistupňová a řadí tak, že o ní vlastně ani nevíte. Při devadesátce se motor převaluje na 1100 otáčkách, dálniční stotřicítka zvedne otáčky jen ke dvěma tisícům. A při 180 km/h máte na rychloměru příjemné tři tisíce otáček. Jde o Tiptronic s hydrodynamickým měničem točivého momentu, v RS 4 stejně zpřevodovaný jako v kupé RS 5 s týmž motorem. [celá zpráva]

Audi RS 4 Avant

Výfuk s klapkou není kdovíjak hlučný ani ve sportovním režimu a třebaže si při jízdě v tunelu napoprvé určitě stáhnete okna a pořádně šlápnete na plyn, podruhé to nejspíš neuděláte. Není špatný, to vůbec ne, jen pokud čekáte nějaký větší rachot, budete muset sáhnout po nějaké tuningové úpravě. Ne že by ne tak hlasitý výfuk vadil, oněch šest válců slyšíte dobře a k charakteru auta se hodí velice dobře. Zbytečně neřve do světa, jak moc je rychlý (ukrutně, to mi věřte), což budoucí majitelé bezpochyby ocení.

Při normální jízdě je RS 4 velice příjemným autem, zcela určitě použitelným pro každodenní ježdění. I přes dvacetipalcová kola je v komfortním režimu jízda se superrychlým kombi příjemná, podvozek z vás nevyklepe duši. Podvozek je poddajný, Limity auta se tak odhadují velice obtížně a přiblížit se k nim v běžném provozu znamená, že si koledujete o pořádný problém.

Audi RS 4 Avant

Na okruhu, na dálnici i klasické silnici



Auto prostě a jednoduše drží a bez náklonů projíždí zatáčky s maximální neutralitou. Audi RS 4 je přesně ten typ auta, kterým můžete přes týden jezdit do práce a o víkendu jej vytáhnout na závodní okruh - pekelně rychlý motor a skvělý podvozek s, pravda lehkou sterilitou, znamenají, že i v takto náročném prostředí budete velice rychlí - mostecký okruh lze jezdit pod dvě minuty.

Síla motoru je přenášena na všechna čtyři kola, za příplatek lze – podobně jako u ostatních soudobých RS modelů - dokoupit za 38 600 korun sportovní diferenciál pro zadní nápravu, který by měl být pro takto sportovně laděné modely standardem bez příplatku. Stejně jako čtyřicetitisícový poplatek na posunutí omezovače rychlosti na 280 km/h.

Audi RS 4 Avant

Karbon-keramické brzdy za 171 tisíc jsou jedním z nejdražších příplatků. Pokud hodláte jezdit častěji na okruhy nebo po německé dálnici, stojí za zvážení, ze zkušenosti s RS 5 s ocelovými kotouči ale není tento prvek nezbytně nutným. Zpočátku má pedál v případě karbon-keramických brzd horší odezvu, navíc v nižších rychlostech na testovaném autě nepříjemně pískaly.

Audi RS 4 Avant (sedan už zatím nenabízí) se v Česku ročně prodá mezi 10 až 20 kusy. Je to velice zajímavý model, který opravdu může fungovat jako rodinné kombi a zároveň jako sporťák, který potrápí spoustu svých konkurentů. A to nejenom při zrychlení v přímce, ale i v zatáčkách. Je to Audi, takže nepřekvapí, že příplatková výbava cenu auta vyžene nad tři milióny.

Audi RS 4 Avant

