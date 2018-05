Martin Žemlička (Slovinsko), Novinky

Přímořské středisko Portorož na jihu Slovinska se koncem května zvolna připravuje na turistickou sezónu a první otužilci už okoušejí zdejší Jaderské moře. Na přední sklo nového BMW i8 Roadster s českou registrační značkou se zvolna začínají snášet kapky deště, ale naštěstí si to po chvilce rozmyslí a nechtějí kazit dojem z tohoto nejenom designově mimořádného automobilu.

Je na něj opravdu krásný pohled. Venku je příjemných třiadvacet, takže střecha zůstane sundaná po celou dobu zhruba stokilometrové jízdy podél slovinského a italského pobřeží.

Roadster, na který se čekalo proti kupé velice dlouho, dostal stylovou plátěnou střechu složenou ze tří hlavních částí. Její ovládání má na starost elektronika, které stažení, respektive vytažení trvá do patnácti sekund (se stopkami v ruce jsme naměřili necelých 13 s), a to až do rychlosti 50 km/h.

Stažení, respektive vytažení je velice rychlé a tiché - stačí podržet tlačítko ukryté ve středové konzoli. Zadní sklo je polohovatelné a slouží jako větrný štít. Mimochodem: kabina pro cestující je vytvarována z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP, někdy také označovaný jako uhlíkový kompozit). Drobný nedostatek odhalíte, pokud necháte okenní sklad stáhnout až dolů - nesjedou zcela, tři centimetry zůstanou nad okrajem.

BMW i8 Roadster

FOTO: pro BMW Žiga Intihar

Interiér je velice podobný jako u první generace



Jinak interiér je de facto stejný jako v případě první generace, která se vyráběla výhradně jako kupé. Důvěrně známý kokpit vás obklopí, ovládání je snadné a intuitivní. Během jízdy jsme měli lehký problém s navigací a rovněž se občas zobrazovala špatně nejvyšší povolená rychlost - třeba na dvouproudové silnici namísto stodesítky jenom 40 km/h.

Vzadu proti verzi kupé zmizely sedačky, tak jako tak nepoužitelné. Zadní výsuvné okno pak plní funkci větrného štítu. Škoda je, že u jinak vhodně tvarovaných sedaček nelze individuálně nastavit bederní podpěra.

BMW i8 Roadster / kupé (2017)

FOTO: BMW

Proti verzi kupé, která se dočkala lepšího lithium-iontového akumulátoru, je roadster o 60 kilogramů lehčí (váží celkem 1670 kg). Uprostřed vozu umístěný vysokonapěťový akumulátor má kapacitu 34 Ah (dříve 20 Ah). Navýšil se i výkon elektromotoru – o 9 kW/12 k na konečných 105 kW. Celkový výkon po započtení tříválcového benzínového motoru činí 275 kW, tedy 374 koní.

Nízké těžiště výrazně zlepšuje jízdní vlastnosti



Na stovce je i8 Roadster proti kupé o 0,2 sekundy pomalejší (4,6 s), nejvyšší rychlost je u obou modelů omezena při tradičních 250 km/h. Pružné zrychlení je velice dobré, jakmile auto překoná úvodní „hledání sebe sama” v nízkých otáčkách, vystřelí k horizontu s razancí silného šestiválce.

Příjemnou odezvu má i řízení, automatická převodovka má šest stupňů a řadí rychle, využít lze i pádel pod volantem. Všimli jsme si drobného vylepšení: u první generace v momentě zařazení zpátečky se automaticky spustil i tříválcový motor, nyní už tomu tak není a couvat můžete i čistě „elektricky”.

BMW i8 Roadster

FOTO: pro BMW Žiga Intihar

Na zakroucených cestách vedoucích podél moře se projeví charakter i8 naplno. Pečlivé rozmístění hmotnosti v poměru 49 : 51 procent a nízko položené těžiště znamenají, že s přesuny hmotnosti není sebemenší problém a auto přeochotně mění směr.

Opravdu krásně zatáčí, je stabilní, a to i při vyšších rychlostech, a v zatáčkách neutrální, kdy se k limitům podvozku jen tak nedostanete. Uvnitř se navíc i při stažené střeše v rámci dálničních limitů (130 km/h) cestuje velice příjemně.

Snad jen okresní silnice s ne zcela hladkým povrchem dávaly i8 zabrat a projevily se negativně na drobných otřesech karoserie. Ono s těžkými a velkými dvacetipalcovými koly by to s takto nízkým autem (světlá výška činí pouhých 117 milimetrů) asi bylo divné, tlumiče a pružiny mají přece jenom na i8 tvrdší charakteristiku a menší zdvih. Až na pár výjimek bylo tlumení nerovností dobré.

V prodeji nyní, cena přes 4 milióny



Jaký je dojezd v čistě elektrickém režimu? Zvýšil se. Z původních 37 km je díky nové baterii 55 lokálně zcela bezemisních kilometrů, v případě roadsteru 53 km. Spotřeba dle metodiky EU znamená 2,1 l/100 km u roadsteru a 1,9 l u kupé.

Výsledné hodnoty ale berte s velkou nadsázkou, jde o hodnoty naměřené podle staré metodiky. V praxi počítejte se zhruba trojnásobnými hodnotami. My jsme během prvních jízd měli spotřebu 8,9 l/100 km.

BMW i8 Roadster

FOTO: pro BMW Žiga Intihar

BMW i8 Roadster už má českou cenu a lidová skutečně není - 4 230 000 korun. Proti kupé druhé generace je zde rozdíl 411 tisíc, otevřená verze je pochopitelně ta dražší. Výroba probíhá v Lipsku a podle mluvčího českého zastoupení Davida Haidingera se na objednaná auta čeká tři až čtyři měsíce, zhruba stejně jako na ostatní neskladová BMW.