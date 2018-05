Martin Žemlička, Novinky

Edice R5 na první pohled nevypadá vůbec zle: vždy bílé auto se zelenými polepy, černým spoilerem, zpětnými zrcátky a černou střechou. Kola mají průměr 17 palců a jsou buď černá, nebo zelená. Chybělo nám něco? Určitě laděný výfuk, který by zde nahradil dvě decentně ukryté koncovky a přinášel by lepší zvuk – je to limitovaná edice, ta by měla nabídnout trochu větší odvaz.

Samotné polepy se skládají ze dvou stříbrných, ne zrovna dobře viditelných samolepek pod zpětným zrcátkem. To je málo. Škoda měla připravit ještě druhou volitelnou verzi, která by více evokovala závodní speciál. Ne, teď opravdu nemyslíme vytažené blatníky, protože to by bylo ukrutně drahé, ale kompletní zelený polep, jaký mají závodní R5. A to by bylo něco.

Škoda Fabia R 5 (2015)

FOTO: Škoda Auto

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo

Příjemné, ale motor by mohl být silnější



Uvnitř pak najdete příjemné sportovní sedačky i volant se zploštěním v dolní části. Interiér je vzdušný, ovládání je velice přehledné, budíky skvěle čitelné. K dokonalosti nám chyběla plaketka odkazující na číslo konkrétně vyrobeného kusu (třeba 0052/1300) a pak nějaký detail – třeba malé logo mezi „budíky”. Přece jenom, vyrobí se pouhých 1300 kusů, takže by to chtělo něco nevšedního.

Pod kapotou je agregát s označením 1,4 TSI nabízející výkon 92 kW / 125 koní. Automobilka uvádí zrychlení 0–100 km/h za 8,8 sekundy a nejvyšší rychlost 203 km/h. To nejsou kdovíjak oslnivé hodnoty, v rámci fabie je to ale jediný model, jehož maximální rychlost se přehoupne přes 200 km/h. Zrychlení na „stovku“ také žádná jiná fabia nemá lepší. [celá zpráva]

Video

Škoda Fabia Edition R5: zrychlení 0–190 km/h

Zdroj: Novinky.cz

Na dráze hoškovického letiště jsme se dostali na 193 km/h (se zařazeným pátým rychlostním stupněm), ochota zrychlovat od nějakých 160 km/h byla u zkoušené fabie nevalná.

V nižších rychlostech do nějakých 150 km/h a zejména ve středních otáčkách ale jede „civilní R5” hezky a potěší příjemným zátahem. Velká škoda, že tato „limitka” nedostala 110kW verzi motoru 1,4 TSI, který je jinak dostupný, respektive byl v octavii a superbu. Vždyť Fabia RS minulé generace nabízela 132 kW (180 k), byť v kontroverzním (a poruchovém) motoru s kompresorem a turbodmychadlem. [celá zpráva]

V základním režimu vám sedmistupňové DSG řadí „šestku“ klidně při jízdě ve městě, přepnutí do sportovního režimu o jeden stupeň podřadí, poté dovolí motor více vytáčet k červenému poli. Sedmistupňový automat řadí nahoru i dolů velice rychle (chybí mu ovšem tlačítka pod volantem), přímo řazená převodovka se ale pro takto malé auto jednoznačně hodí více. Vždyť její absence byla příčinou nevalných prodejů Fabie RS druhé generace.

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo

Spotřeba kolem šesti litrů



Fabia R5 Edition má snížený podvozek o 15 mm, díky elektronické náhražce samosvorného diferenciálu jezdí hezky neutrálně, úplně stejně jako kterákoli jiná fabia se sportovním podvozkem. Díky své velikosti a malým převisům je to hbité auto. Brzdy jsou na obou nápravách kotoučové a brzdí naprosto spolehlivě.

Spotřeba se bez problémů dá udržet pod hranicí šesti litrů, to je obecný fakt u motorů 1,2 a 1,4 TSI. Fabia je při dálničních rychlostech akusticky příjemná.

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo

A kolik za to automobilka chce? V Česku 474 900 korun. To není úplně málo, ale s ohledem na vyšší výkon, jistou exkluzivitu danou tím, že jde o limitovanou edici (do prodeje po celé Evropě jde pouze 1300 kusů, pro ČR jsou alokovány tři stovky) a „plnou palbu”, to ale není zase tolik.

Ceník – mimochodem pro tento model samostatný – je totiž nastavený tak, že se nedoplácí za žádnou komfortní či bezpečnostní výbavu.

Co by chtělo vylepšit



Znamená to mj. kompletní bezpečnostní výbavu, 17palcová litá kola, polepy, černě lakovanou střechu, zadní spoiler, automatickou klimatizaci, hliníkové kryty pedálů, bezklíčové odemykání a startování nebo multimediální systém s 6,5palcovým displejem.

Kola Škoda nabízí pro tento model v černém nebo zeleném provedení (bez příplatku).

Škoda Fabia Edition R5 – samolepka na boku vozidla

FOTO: Milan Malíček, Právo

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo

Fabia Edition R5 je bezpochyby příjemným osvěžením nabídky a je dobře, že se Škoda takto rozhodla oslavit své nesporné úspěchy v motorsportu. K dokonalosti fabii mnohé chybí, minimálně polovina z výše námi uvedených nedostatků je však řešitelná, a to poměrně jednoduše – polepy vám vyrobí na míru v každém větším městě a laděný výfuk namontují stejně tak.

Se zástavbou manuální převodovky si nejspíš sami neporadíte, navýšit o pár koní čtyřválcovou čtrnáctistovku je rovněž řešitelné. Ale i tak nám přijde, že si Škodovka mohla s limitovanou edicí více vyhrát...

Škoda Fabia Edition R5

FOTO: Milan Malíček, Právo