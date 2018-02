Kousek od redakce, kde pracuji, jsou dvě restaurace. Dražší a lidovější. Obě mají stejnou kuchyň, v obou skvěle vaří ti samí kuchaři, skladba nabízených pokrmů se ovšem liší. Kdo si chce dát mušle a ústřice, musí si proti rajské s knedlíkem minimálně jednou tolik připlatit. Proč to všechno říkám? Do posledního písmene to totiž platí v případě Bentley Bentayga, které vychází z Audi Q7.

Bentley je o nějakých 80 milimetrů delší, z velké části to ale jde na vrub jinak „nakreslené” karoserii. Rozvor náprav, a tedy hodnotu primárně určující množství místa pro nohy zadních cestujících, mají obě auta stejnou, respektive se liší o zcela zanedbatelný milimetr - 2994, respektive 2995 mm.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Inspirace v Ingolstadtu



Také uvnitř je zřejmé, kde se automobilka z britského Crewe inspirovala. Středový panel je odlišný, displej a kompletně celý multimediální systém je ale převzatý z Audi Q7. Stejná jsou i tlačítka pod volantem nebo ovladače světlometů. Není to v zásadě nic dramaticky špatného, zřetelně to ale ukazuje, že pod barokním kabátem, který je pro Bentley typický, se skrývá koncernová technika platformy MLB evo. Což vlastně vůbec ničemu nevadí, protože třetí generace Porsche Cayenne bude spoléhat na to samé, byť samozřejmě dostane jinak naladěný podvozek i tlumiče.

Kabina na vás jinak udělá velice luxusní dojem: jemná černo-červená kůže, chrom a pravé dřevo. Luxusní dojem doplňují detaily typu hodinek Breitling, decentně zamontovaných na střed tunelu (přijdou na 75 tisíc korun). A pak si sednete a jenom vás napadne, kde že jste viděli ty rozměrově zcela totožné sedačky...

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Proti Audi Q7 si pro bentaygu můžete naporoučet kromě desítek barev exteriéru také téměř jakékoli výplně do interiéru - jemnou kůži lze kombinovat dle libosti s barevným provedením, pravým dřevem atd.

Jenom výplní je zde na výběr osm, včetně eukalyptového dřeva, a pokud na tom budete trvat, automobilka vám splní i nejrůznější netradiční přání. Když si načtete konfigurátor na oficiálních stránkách, můžete si hrát hodiny.

Vzadu je místa dost



Vzadu je hodně místa pro kolena, pohodlně si zde sednou i vyšší cestující. Ti ocení ticho, bentayga je stejně jako ostatní soudobé vozy z britského Crewe výtečně utlumena. O dieselu nevíte, ani když s ním vy nebo osobní řidič vyjedete v třeskutě mrazivém ránu.

Ani ve vyšších rychlostech posádku neobtěžuje aerodynamický hluk či dieselové klapání. Jenom jeden kritický detail: rozlišení zadní parkovací kamery je nijaké, navíc se objektiv rychle špiní.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Jízdně je na tom automobil, který kombinuje slova Bentley a tajga, velice dobře, dá se s ním jezdit překvapivě svižně (samozřejmě v rámci toho, že jde o auto vážící dvě a půl tuny s rozměry lesní chatky).

Standardem je vzduchové pérování a adaptivní tlumiče. Aktivní stabilizátory udržují náklony v mezích, které se pro SUV zdají těžko uvěřitelné. Opravdu - s bentaygou se na okresce můžete pustit do tempa, které se k tomuto typu vozu jednoduše nehodí.

Na mokru či sněhu dokonce zažijete jemné sklouznutí, standardně dodávaný pohon všech kol v dynamickém režimu posílá více síly dozadu.

Vynikající čtyřlitrový osmiválec



A jestliže podvozek není proti, pak motor už vůbec ne. Čtyřlitrový osmiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly nabídne 320 kW (435 k) a 900 Nm, tedy hodnoty, které u naftových SUV nejsou zrovna obvyklé.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Jde o nachlup stejné hodnoty, které nabízí Audi v případě nejsilnější dieselové verze pro modelovou řadu Q7. Podmínky to během testu neumožnily, ale když jsme u SQ7 měřili zrychlení, v případě 0-200 km/h jsme se dostali bezpečně pod dvacet sekund. [celá zpráva]

A bentayga bude podobně rychlá, váhový rozdíl je zhruba padesát kilogramů. Motor je to vskutku fantastický, nádherně žene auto vpřed. Během testu v polovině ledna jsme jezdili za průměrných 11 litrů, což je akceptovatelná hodnota.

Osmistupňová převodovka je jedinou volbou, řadí hladce a rychle. Při devadesátce motor točí pouhých 1100 otáček, což je stejné jako v této recenzi často zmiňovaném SQ7. V autě je dokonce otravný systém start/stop, naštěstí snadno vypínatelný.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo

Základní cena dieselové verze startuje na částce 3,6 miliónu korun, což je o rovný milión více, než kolik si za stejnou motorizaci ve velmi podobném modelu účtuje české zastoupení Audi. S příplatkovou výbavou se cena testovaného modelu dostala o dva milióny výše.

Ne že by základní výbava byla vyloženě chudá, díky velkému množství lákadel z té příplatkové ale skončíte klidně na šesti, sedmi miliónech. A to už je částka akceptovatelná skutečně jen pro lidi, kterým je úplně jedno, kolik za takové dieselové SUV zaplatí.

Bentley Bentayga

FOTO: Petr Horník, Právo