Když si chcete pořídit to nejlepší, co nabízí benzínové agregáty do Škody Superb, máte na výběr dokonce až 206 kW, tedy hezky postaru 280 koní. To v případě hřmotnějšího a aerodynamicky hůře tvarovaného kodiaqu je zážehovým maximem 132 kW (180 koní). Dynamicky na tom není tato varianta vůbec zle a dle továrních údajů nabídne v rámci modelu kodiaq nejlepší zrychlení z nuly na 100 km/h (rovných osm sekund).

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zrychlení Škoda Kodiaq

Zdroj: Novinky.cz

Razantnost nechybí, výhradně však při rychlostech do 180 km/h, pak už motor ztrácí dech a nad 200 km/h jako by jej ztratil úplně. Každý kilometr navíc, který ukazuje digitální rychloměr trvá velmi dlouho. Dvoulitrová TSI jednoduše nemohou konkurovat třeba třílitrovým šestiválcům, z počátku nabídnou slušnou akceleraci, ale později už nemají dostatek síly překonávat odpor vzduchu. Ale nejspíš to nevadí, vždyť kdo by potřeboval prohánět auto o půdorysu zahradní chatky dvěstěpadesát? To by nebylo ani zábavné, ani bezpečné.

Škoda Kodiaq 2,0 TSI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zajímavé je, že na „tachometrových” 200 km/h potřebujete při zrychlení z klidu celých 49 sekund. Ještě ve 197 km/h má sedmistupňové DSG zařazenou pětku (5250 otáček), poté automat přeřadí na šestý stupeň, se kterým vydrží až do udávaných 207 km/h (na velmi dlouhém úseku se nám podařilo tachometrových 211 km/h, čili údaj výrobce bude odpovídat realitě).

Když porovnáte zrychlení 1,4 TSI s DSG a 2,0 TSI, tak při disciplíně 0-150 km/h je silnější, o 40 tisíc dražší motor samozřejmě rychlejší - zvládne to o dvě sekundy rychleji, v řeči absolutních čísel za 20 sekund.

Škoda Kodiaq 2,0 TSI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pružné zrychlení, které jsme naměřili je pak následující: 80-120 km/h při kickdownu za 7,96 sekundy a zrychlení 100-160 za rovných patnáct sekund. Pro srovnání: benzínový vrchol v superbu, který je o 100 koní výkonnější a nemusí se prát s tak velkými aerodynamickými odpory, zvládne zrychlit z 80-120 km/h pod čtyři sekundy.

Důležitým parametrem je samozřejmě spotřeba paliva: při přebrání ukazoval palubní počítač hodnotu velice zajímavých 8,4 l/100 km, po „přidání” sedmnácti stovek povětšinou dálničních kilometrů už to bylo stále přijatelných 9,2 l/100 km. Při srovnání s motorem 1,4 TSI spojeným s šestistupňovým DSG byla naše dlouhodobá spotřeba rovných 10 litrů. Ve městě ale mají obě pohonné jednotky stejnou spotřebu - mezi 11 a 12 litry naturalu 95.

Škoda Kodiaq 2,0 TSI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Briskně pracující sedmistupňové DSG točí při 90 km/h na nejvyšší stupeň pouhých 1500 otáček (na šestku 2000) a při českém dálničním maximu pak 2200 (na šestku 2900). To čtrnáctistovka, spojená se šestistupňovým DSG točí při 130 km/h o 300 otáček více.

Dieselové motory jsou pro kodiaq poptávanější variantou. Pokud byste nechtěli jít s davem, je lepší připlatit si za silnější provedení, které je na tom dynamicky lépe než čtrnáctistovka. Tu jsme chválili v superbu, kde předvádí velmi slušnou razanci a skutečně stačí i svižněji jezdícím řidičům. V kodiaqu, který je se stejnou motorizací proti superbu těžší až o závratných 210 kg, je už čtrnáct set kubíků málo.

Škoda Kodiaq 2,0 TSI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky