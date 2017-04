Velkoprostorová vozidla pomalu ustupují větším SUV, stále ale na trhu najdete dost nových modelů. Omlazený Grand C4 Picasso boduje bohatě prosklenou karoserií a praktičností. Pokud nemáte rádi stísněné prostory, v Grand C4 Picasso se vám bude líbit. Přední okno totiž výrazně zasahuje přes přední sloupek a táhne se přes začátek střechy. Pokud svítí slunce, můžete stáhnout rolety, které najdete u řidiče a spolujezdce. A střecha je prosklená kompletně za druhou řadou sedadel.

Úzké světlomety nebo šípovité logo na masce chladiče jsou pro současné citroëny typické. Prutovou anténu, již jsme kritizovali už u verze před faceliftem, si ale francouzský výrobce mohl odpustit a měl ji nahradit elegantnější ploutví. Pro recenzovaný automobil je pak typický krabicovitý tvar, který je velice praktický, třebaže u Volkswagenu Multivan je dotažen k dokonalosti (to je ale jiná velikostní i cenová třída).

Citroën Grand C4 Picasso

Vzdušný interiér s výbornou praktičností

Interiér je celkově velice vzdušný a zároveň prostorný. Středový tunel je snížen na nezbytné minimum (řadicí páka je umístěna za volantem), takže si řidič nebude stěžovat na utiskování své pravé nohy. Výhled z auta je velice dobrý a vzhledem k jeho velikosti s ním bez problémů budete parkovat či projíždět úzkými prostory.

Mnoho funkcí se ovládá dotykem přes obří středový displej, což není ideální, a je to bohužel trend, ke kterému se přiklání stále více výrobců. Kritiku zaslouží mizerné rozlišení zadní parkovací kamery, navíc v noci na ní neuvidíte prakticky nic. Přední, výše položená sedadla mohou mít masážní funkci, je to ale spíš takové šolíchání a rozhodně to není tak účinné jako v luxusních autech, kde máte pocit, že si záda skutečně odpočinula.

Citroën Grand C4 Picasso

Vzadu si bez problémů sednou dva urostlí cestující, a pokud si připlatíte 15 tisíc korun, můžete v třetí řadě na sklopitelných sedačkách převézt další dva lidi, ovšem spíše na kratší vzdálenost. Sedadla třetí řady jsou u tohoto typu vozidel vždy nouzová a zmenšují velikost kufru o 70 litrů.

Fantastická je praktičnost: sedadla v druhé řadě jsou posuvná, můžete je i složit do podlahy. Z cé-čtyřky pak vznikne malý stěhovák, vždyť na délku máte bezmála dva metry a téměř metr dvacet na šířku. A vstupní otvor je obrovský. Tady se lednička nebo skříň na restaurování vejde. Nákladová plocha je příjemně nízko, zadní roleta ale není moc kam uklidit.

Citroën Grand C4 Picasso

Do druhé řady můžete umístit tři dětské sedačky. Vyzkoušeli jsme to, je to sice hodně natěsno, ale vejdou se. Mimochodem do většiny, odhadem 85 procent aut, tři sedačky do druhé řady nedáte.

Benzínová motorizace je v nabídce jediná

Pokud jezdíte do 20 tisíc kilometrů ročně, nemá smysl o dieselu přemýšlet. V případě „velké” C4 ale máte na výběr jediný zážehový motor - šestnáctistovku o výkonu 121 kW (165 k) a 240 Nm točivého momentu. Vznětové motory pak zatupuje šestnáctistovka (88 kW/120 k a 300 Nm) a testovaný dvoulitr s parametry 110 kW/150 k a 370 Nm.

Citroën Grand C4 Picasso: za přední bi-xenonové světlomety světla si připlatíte 21 tisíc korun.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

U obou naftových motorizací je na výběr manuální či planetová automatická převodovka, v obou případech se šesti rychlostními stupni. Benzínový motor má výhradně automat. A verzi 4x4 zde nenajdete, Volkswagen ji pro model Sharan nabízí, stejně jako Ford pro Galaxy.

Dvoulitr má příjemnou pružnost a s velkým autem nemá vůbec žádný problém. Nárůst síly je pozvolný, bez výraznějšího turboefektu. Na šestku točí motor při 130 km/h 2100 otáček. Náš průměr za zhruba pět stovek kilometrů dosáhl hodnoty 7,4 litru, většina jízd ale probíhala ve městě či na okresních silnicích.

Citroën Grand C4 Picasso

Na žádné sportování to není



Jízdní vlastnosti jsou samozřejmě poplatné nejenom zemi vzniku tohoto modelu, ale i jejímu zaměření. Řízení má jakýs takýs odpor, ale rychle projížděné zatáčky se měkčeji naladěnému podvozku zrovna nelíbí. Brzdový pedál je mírně necitlivý a zpočátku má vyšší než očekávaný účinek, ale zvyknete si na něj. Je to zkrátka automobil na pohodové rodinné cestování, naladěný na bezpečnou nedotáčivost a při rychlém tempu přinášející větší náklony karoserie, sportovnost od něj skutečně nečekejte.

Za 550-600 tisíc můžete mít v případě Grand C4 velké auto. Prostorností, variabilitou i cenou zajímavá volba. Nejezdí sice tak dobře jako Ford S-Max nebo VW Sharan, ale to Kia, Renault nebo Opel také ne.

Citroën Grand C4 Picasso

