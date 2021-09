Za Saabem do muzea. V Trollhättanu si uvědomíte, o co svět aut přišel

Z výrobní linky sjelo od konce 40. let minulého století téměř čtyři a půl milionu kusů. Ten historicky poslední, Saab 9-3 Griffin TTID, byl do muzea pořízen díky sbírce nadšenců z celého světa. Na cedulce u něj se dočtete: „Duše Saabu žije. Více než kdy jindy.“ A minimálně v tomto muzeu poznáte, že je to pravda.