V Německu či Rakousku čeká řidiče další náročný víkend

Jako problematické dálnice o nadcházejícím víkendu ADAC vidí všechny z jihu směrem na Mnichov včetně dálničního obchvatu bavorské metropole. Problémy budou zřejmě i na dálnici A8 z Mnichova do Stuttgartu, na A9 z Mnichova do Berlína či na A3 z Pasova do Frankfurtu nad Mohanem. Potíže budou i na dálnicích v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, přes kterou se budou vracet domů obyvatelé středního Nizozemska, kde rovněž končí letní prázdniny.