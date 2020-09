Už teď má Ranger výhodu oproti Amaroku, zní od Fordu o budoucích příbuzných

O chystaném užitkovém pick-upu promluvil pro australský web CarSales šéf tamní divize Fordu, Andrew Birkic. Právě on uvedl, že by měl být chystaný Ranger ve výhodě oproti nově příbuznému Volkswagenu Amarok.

Nový Ranger aktuálně v Austrálii testují, prodávat by se ale měl po celém světě - ve více než 180 zemích. Je tak skutečně globálním modelem. Birkic i díky tomu věří, že Ranger v prodejích Amarok předčí.

„Máme velkou výhodu, a to náskok před Volkswagenem. Máme silnou historii a kvalitní globální trh pro Ranger. Jsme silnější, výhody jsou na naší straně, zvyšujeme laťku. Pro ně to je úplně jiná hra,“ uvedl Birkic sebevědomě s tím, že sice netuší, jak přesně se budou ”dvojčata” lišit, ale předpokládá, že Volkswagen postaví dynamičtěji zaměřený pick-up.

Jak moc si budou oba modely podobné a v čem konkrétně, zatím není jasné. Ranger by se měl představit v roce 2022, Amarok o rok později. Chystají se i jejich ostré varianty, ovšem zatímco Ranger Raptor do Evropy přijít nemá, Amarok R se tu podle zákulisních informací německého magazínu Auto Bild prodávat bude. Měl by mít pod kapotou 300 koní.