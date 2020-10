Tři místa, kde nejspíše srazíte srnu nebo divočáka

Podle čerstvé statistiky Centra dopravního výzkumu (CDV), která vznikla ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou, za období od dubna do září letošního roku došlo na českých silnicích k 7238 srážkám aut se zvěří. Je to více než za období od října 2019 do března 2020, ale ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 634 případů méně.