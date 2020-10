Test zimních pneumatik 2020: Zavedené značky nemusí být jistotou

Německý autoklub ADAC, který testuje pneumatiky pravidelně, si tentokrát posvítil pneumatiky v rozměrech 205/55 R16 a 235/55 R17. Výsledky v obou případech ukazují opět na to, že když sáhnete po věhlasné evropské značce, pravděpodobnost, že uděláte chybu, je malá. Ale samozřejmě tu jsou výjimky, a to v obou tabulkách.

Dvě pneumatiky zcela propadly - získaly hodnocení „nedostatečný” (známka 4,6-5,5), a to kvůli svému tristnímu výkonu na mokré vozovce. Tristar Snowpower HP a protektor King Meiler Winter Tact WT81 byly kromě mokra nejhorší i na sněhu; King Meiler sice získal nejlepší hodnocení ze všech co do opotřebení, ale to znamená pouze, že byste déle jezdili na mizerných gumách, než by bylo třeba je vyměnit.