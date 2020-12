Tesla zkouší pokročilejšího Autopilota. Záběry ukazují, že jezdí jako špatný řidič

Systém částečně samočinného řízení s názvem Full Self Driving Beta je dle slov automobilky Tesla nutné pořád hlídat. Videa ukazují, že to je pravda a že je třeba často zasáhnout. Schopnosti systému jsou přesto pozoruhodně dobré na to, že jde o elektronický systém, ale zkušený řidič by jel nesrovnatelně lépe.