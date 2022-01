Stát chce do nabíjecích stanic pro elektromobily dát 5,5 miliardy za šest let

V současnosti je v provozu kolem 800 dobíjecích stanic pro elektromobily, což je asi 1500 dobíjecích bodů. Celkově dosud ministerstvo podpořilo výstavbu 2300 dobíjecích bodů, z nichž část je ve výstavbě.

Jedním z velkých zřizovatelů dobíječek je vedle ČEZ i Pražská energetika, která v pátek v Praze 11 zprovoznila třístou dobíjecí stanici. Ta je s výkonem až 300 kW jedna z nejvýkonnějších v Česku a dokáže nabít elektromobil typu Audi e-tron GT na dojezd 100 km do pěti minut.

Během šesti let chce ministerstvo investovat do výstavby zhruba 17 000 dobíjecích míst o různém výkonu. Součástí záměru by mělo být i 4000 nízkovýkonných dobíječek v lampách pražského veřejného osvětlení.

Do konce letošního roku plánuje PRE zprovoznit dalších 150 stanic. „Ten proces se zrychluje. To co trvalo deset let, bude nyní trvat jeden až dva roky a poté třeba jen půl roku,” uvedl generální ředitel PRE Pavel Elis.

Podotkl, že dobíjecí stanice jsou zatím relativně málo využívané, i když jejich využití roste. Do roku 2027 chce stát podpořit výstavbu zhruba deseti dalších veřejných vodíkových stanic, které doplní síť devíti, které jsou nyní ve výstavbě. První by měly začít sloužit ještě v prvním pololetí, většina pak do příštího roku, dodal Bezděkovský.