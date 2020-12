SSC Tuatara na druhý pokus nedosáhla rekordu. Má to však háček

To znamená, že prozatím máme zprávy výhradně od Mitchella. A ten říká, že Tuatara zvládla „pouze” 251,2 mph, tedy 404,27 km/h. To je zoufale daleko od původně uváděného rekordu 508,73 km/h .

Jenže to má několik zádrhelů, a to tak velkých, že tato rychlost nemůže být považována za maximum, co Tuatara zvládne. Tím hlavním je, že motor v té době podle Mitchella běžel na šest válců, protože ve dvou selhalo zapalování.