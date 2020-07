Snažil se natankovat benzin do Tesly. Prozření je nádherné

Víte, jak se říká, že člověk by se měl naučit něco nového každý den? Pro neznámého amerického mladíka to před několika dny bylo, že Teslu benzinem opravdu nenatankujete. Vše zaznamenala kamera v autě za ním.

Třebaže my se zasmějeme, mladíkovi v kšiltovce očividně moc do smíchu nebylo. Podařilo se mu otevřít krytku nabíjecího portu na levé straně auta. V češtině by si člověk už asi uvědomil chybu z rozdílu mezi „nabít” a „načerpat” či „natankovat”, ale anglické „charge” se dá kromě „nabít” a spousty dalších významů přeložit také jako „naplnit” a nádrž se benzinem přece jen plní.

Pak standardně strká kartu do terminálu, volí druh paliva a bere do ruky hadici – kterou do nabíjecího portu samozřejmě nejde strčit. Po chvíli tápání a hledání plnicího hrdla v zadním zavazadelníku či tom předním pod přední kapotou konečně bere do ruky telefon a hledá, jak se tankuje Tesla.