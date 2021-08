Šéf Ferrari vítá nucení elektromobilů, vidí v tom příležitost

Není to ani rok, co se šéf automobilky Ferrari Louis Camilleri nechal slyšet, že tato značka nebude nikdy vyrábět pouze elektromobily . Několik týdnů nato ale z osobních důvodů rezignoval a současná hlava automobilky John Elkann hovoří úplně jinak.

Je pravda, že Elkann pozici šéfa Ferrari už od 1. září uvolní Benedettu Vignovi, ovšem jakožto člen rodiny Agnelli, která Ferrari řídí skrz investiční firmu Exor, je těžké si představit, že by pozbyl veškerého vlivu. Ostatně i Vigna má nejslavnější automobilku světa vést k přechodu na elektrický pohon , jak jsme se dozvěděli při jeho jmenování před několika týdny.

Jedním z Vignových úkolů bude podle Elkanna tvořit nová partnerství právě k pomoci přechodu do elektrické éry. „Věříme, že budeme výrazně benefitovat z partnerství a programů spolupráce uvnitř i vně našeho průmyslu,” uvedl Elkann. Jak s tím mají souznít jeho slova o unikátních produktech, je otázkou.

Ferrari dosud představilo čtyři hybridní auta – LaFerrari, SF90 ve dvou karosářských verzích a nejnověji 296 GTB. Kromě LaFerrari jsou to všechno plug-in hybridy a 296 GTB zvládne ujet 25 kilometrů jen na elektřinu. První bateriový elektromobil značky se má představit v roce 2025.

Zmíněný návrh plánu by po automobilkách vyžadoval nulové flotilové emise CO2 na kilometr, podobně jako dnes existuje limit 95 g/km, za jehož nesplnění automobilky platí pokuty. V rámci navrhovaných změn je také zrušení kategorie malých výrobců aut (od 1000 do 10 000 prodaných aut ročně), kteří si nyní stanovují plán snižování emisí sami a následně žádají EU o jeho schválení. Návrh plánu říkal, že by museli plnit limity stejné jako např. Volkswagen nebo jakákoliv jiná gigantická automobilka.