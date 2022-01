Revoluční elektrický koncept Mercedesu má dojezd 1000 kilometrů

Němci pro koncept použili 900voltový systém a elektromotor s nízkou hmotností. Vůz proto i přes velké baterie o kapacitě „menší než 100 kWh” váží pouze 1750 kilogramů, a to díky použití kol z hořčíku, hliníkových brzd, uhlíkových dveří a tenkého střešního panelu se solární technologií. Bohužel pro milovníky rychlosti, auto má být hlavně efektivní, a proto má jediný elektromotor s výkonem 204 koní.

Svými vnějšími rozměry se podobá přibližně dnešní třídě C. V interiéru Mercedes použil to nejluxusnější, co je v současné době k dispozici. Řidiči bude například k dispozici 47,5palcový displej s rozlišením 8K, který je složen z jednoho dílu.