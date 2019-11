Pekelná kočka povstala z popela šroubek po šroubku

Požár pro auta většinou znamená „konečnou” – zamést a vysypat do popelnice, co se do ní nevejde, odvézt na vrakoviště. Aby někdo renovoval auto, které požár zničil tak, že jde sotva poznat, co to bylo za vůz, to by to musel být hodně vzácný, hodně ceněný veterán. V tomhle případě bylo předmětem renovace auto, které se dá normálně koupit nové.