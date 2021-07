Opel mění ředitele, Michael Lohscheller povede vietnamský VinFast

Michael Lohscheller, šéf značky Opel, je dalším evropským špičkovým manažerem v automobilovém sektoru, který se stěhuje do Asie. Byl jmenován generálním ředitelem první vietnamské automobilky VinFast. Uvádí to web Automotive News.

Lohscheller začal v automobilovém sektoru pracovat v roce 2001, a to u evropské divize Mitsubishi. O tři roky později přešel do Volkswagenu a do Opelu nastoupil v roce 2012 jako finanční ředitel. Generálním ředitelem se stal v červenci 2017, krátce poté, co se Opel stal součástí koncernu PSA. Jeho největší zásluhou je vytažení Opelu ze ztráty, v níž značka byla při změně korporátního majitele.