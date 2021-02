Nové Suzuki Swift má dorazit za rok

Zprávy o uvedení nové verze Suzuki Swift přinesl jeden z největších japonských automobilových serverů Best Car Web, který ve svém článku naznačil, že 5. generace japonského hatchbacku využije novou platformu. Otázkou zůstává, jestli bude jádro auta zcela nové, nebo pouze vylepšené.

Co se proporcí a vzhledu týče, automobil by měl mít podobné tvary a modernější vzhled. Suzuki faceliftovaný swift představilo teprve před 5 měsíci. I tak by měl ale nový model dorazit už v roce 2022, o rok později pak i ostrá verze Sport.