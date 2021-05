Němci nalezli lithium, mají mít jednu z největších zásob klíčového kovu

Tisíce metrů pod údolím Rýna v Německu má ležet jedna z největších světových zásob lithia, která by mohla stačit k výrobě baterií pro více než 400 milionů elektromobilů. Uvádí to agentura Reuters s odkazem na nejmenované geology s tím, že využití takové zásoby by mohlo významně snížit závislost německého automobilového průmyslu na dovezeném lithiu.