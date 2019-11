Na autoshow vystavili rozbité auto. Střihlo si totiž neplánovanou projížďku

Na první pohled by si člověk řekl, že rozbité auto na přehlídce nemá co pohledávat. Dodge Challenger Scat Pack se přesto na SEMA Show v Las Vegas, která proběhla v minulém týdnu, ukázal tak, jak ho vidíte níže.

Ráno byla o všem zpravena policie, která našla ukradený pick-up i s přívěsem, ale bez muscle caru uvnitř. Vůz se podařilo objevit až později, načež následovala honička. To se opakovalo ještě jednou, a právě tehdy řidič ukradeného Challengeru nacouval do policejního vozu a zmizel. Stíhalo ho 14 aut rychlostí až 240 km/h, ale nedohnalo.

Ukradený Challenger pak byl nalezen rozbitý a opuštěný v parkovacím domě. Jakožto důkaz byl zadržen, ale povedlo se vyřídit papírování dost rychle na to, aby to vůz stihl na výstavu - a proto tam stál v takovém stavu, v jakém byl nalezen po divokých jízdách. Po přehlídce se vůz vrací do Vermontu, kde bude uveden do původního stavu.