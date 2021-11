Matka silnic slaví 95 let. Slavná americká Route 66 sloužila téměř šedesát let

Nyní je rájem motorkářů, cyklistů, romantiků nebo lidí, kteří nikam nespěchají. Tak to ale vždycky nebylo. Americká silnice Route 66 se za necelých 60 let svého provozu stala důležitou dopravní tepnou, ale i opěvovanou legendou. Byla uvedena do provozu před 95 lety, 11. listopadu 1926.