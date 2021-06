Konec spalovacích motorů v Evropě má nastat v roce 2035, píše Politico

Návrh uvažuje se zpřísněním tohoto cíle na 60 % pro osobní auta s tím, že by přidal pokles o 100 % do roku 2035. To by znamenalo, že všechna nová auta prodávaná od toho roku by musela mít emise CO2 0 g/km, tedy že by nesměla mít žádný spalovací motor.