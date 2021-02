Jak v zimě připravit auto před jízdou? Předejít lze i nemalé pokutě

V létě to je jednoduché – sednete do auta, nastartujete a můžete vyrazit. Na podzim se přidá ometení spadaného listí, pokud parkujete pod stromem, což zabere pár sekund.

Ale v zimě, a zejména v těchto dnech, kdy padá spousta sněhu, může být příprava na jízdu náročnější.

Omést sníh z auta je základ

Pro řadu lidí je podobná příprava dokonce příliš náročná, jak vidno denně na silnicích – „neometačů”, tedy lidí, kterým je zatěžko auto pořádně omést od sněhu, než vyrazí, je pozoruhodné množství.

Kromě faktu, že sníh na autě zbytečně zvyšuje hmotnost vozidla a jeho odpor vzduchu, a s tím i spotřebu paliva, může sníh ze střechy při brzdění také sjet na čelní okno a náhle řidič nevidí, kam jede.

Také se vystavuje hrozbě pokuty až 2000 korun v příkazním řízení na místě nebo 2500 korun ve správním řízení. Dle silničního zákona 361/2000 Sb. totiž řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran”, a „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích”.

De facto to znamená, že je řidič povinen před jízdou vozidlo patřičně očistit – ale nejen před jízdou. Zákon zakazuje řídit vozidlo, z nějž není dostatečný výhled, nebo z nějž by mohl padat led, takže kdykoliv řidič zjistí něco takového, je povinen zastavit a dát to do pořádku.

Takto „očištěné” auto by stavěl první policista. Sníh na autě zakrývá jak světlomety, tak registrační značku. Foto: Profimedia.cz

Postup očišťování auta od sněhu a ledu je poměrně jednoduchý. Nemáte-li nezávislé topení, které byste zapnuli s předstihem, je vhodné nastartovat, zapnout topení na ofuk čelního skla či jeho vyhřívání, a také vyhřívání zadního skla a zrcátek. To pomůže s jejich škrábáním, či vás ho zcela zbaví.

Pak začněte pracovat se smetáčkem na ometání sněhu a škrabkou na čistění skel od námrazy či ledu, příp. na ně použijte odmrazovací sprej. Ten se dá koupit v prodejnách autodílů či příslušenství a námrazu rozpustí; pak ji jednoduše setřete stěrači.

Trable se stěrači

Právě stěrače bývají přimrzlé poměrně výrazně. Pro jejich uvolnění je třeba je opatrně odseknout škrabkou, nikoliv je odtrhávat, aby nedošlo k poškození gumiček. Podle některých názorů by se mělo počkat, až led kolem nich roztaje.

Jenže bez rozmrazovacího spreje nebo vyhřívání čelního skla či prostoru stěračů to nemusí být možné, leží-li stěrače níž, než dosáhne ofuk skla – a u řady aut je běžné, že jsou stěrače schované až pod kapotou kvůli estetice či snížení odporu vzduchu.

Poté, co stěrače uvolníte, oškrábejte jejich lišty a gumičky škrabkou, aby na nich nezůstaly žádné kousky ledu či námrazy. Kdyby totiž zůstaly, stěrače by nestíraly správně.

Přimrznuté stěrače neodtrhávejte, raději je opatrně odškrábněte škrabkou. Foto: Profimedia.cz

Přimrznutí stěračů však lze předejít, pokud na to budete myslet s předstihem. Stačí je odklopit od skla, když dorazíte do cíle. To ve většině moderních aut znamená nutnost je uvést do tzv. servisní polohy – vyjedou nahoru na sklo a manipulace s nimi je snazší. Dělá se to nejčastěji buď v infotainmentu vozu, nebo tak, že s vypnutým zapalováním zmáčknete páčku stěračů pro jedno setření.

A když už budete o auto po příjezdu do cíle pečovat, můžete také natřít gumová těsnění dveří či bezrámových oken – u těch je to speciálně vhodné, protože u řady aut kousek sjíždějí, když vezmete za kliku – přípravkem proti přimrzání; dá se také koupit v prodejnách autopotřeb.

V každém případě nezapínejte stírání, dokud jsou stěrače přimrzlé; takto hrozí poškození nejen stíracích gumiček a lišt, ale i motorku a mechanismu táhel, který stěrači hýbe. A konečně, na rozmrazení oken či stěračů nikdy nepoužívejte horkou vodu, neboť teplotním šokem může sklo prasknout.

Očistěte i registrační značku

Se sněhem na silnicích se pojí také ustanovení, že řidič nesmí „řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost”, a to pod trestem pro mnohé likvidačním – pokuty 5-10 tisíc korun a zároveň zákazu činnosti na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

Zasněžená registrační značka Foto: Arben Tafallari

Registrační značka je plechová, zejména ta přední je v mrazivém vzduchu promrzlá a sníh či břečka se na ni lepí jedna radost. Klidně až do té míry, že způsobí její nečitelnost, a to i během pár kilometrů. To samo o sobě může stačit na naplnění formálního aspektu přestupku – značka nejde přečíst.

Jenže řidič nemá jak zjistit, že některá z jeho registračních značek je zanesená sněhem. K uložení trestu za jakýkoliv přestupek je třeba jedné zásadní věci – zavinění. Pokud tedy něco zvenčí, např. sníh, znemožnilo čitelnost registrační značky a řidič o tom nevěděl, k zavinění nedošlo a není možné řidiče trestat.

Samozřejmě, pokud řeknete něco ve smyslu „Viděl jsem, že mám špinavou značku, ale neměl jsem čas ji čistit”, můžete se velmi pravděpodobně s řidičákem na pár měsíců rozloučit.

Co do auta, a co nikoli?

A konečně, pár tipů pro případ, že vás potká příval sněhu cestou. Můžete investovat do sněhových řetězů, které pak budete vozit v kufru auta a v případě potřeby je nasadíte.