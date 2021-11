GM se dále potýká s nedostatkem čipů. Z výbavy mizí třeba vyhřívané sedačky

Vyhřívaná sedadla dnes u nových aut považujeme téměř za samozřejmost, přinejmenším pokud to auto je aspoň trochu vybavené. Někteří američtí zákazníci, kteří si v blízké budoucnosti koupí nové auto koncernu General Motors, se však budou muset obejít bez nich.

Na vině je - tušíte správně - globální nedostatek čipů v automobilovém průmyslu. Víme, že některé automobilky auta kvůli tomu nedokončují a jiné osekávají výbavu, ovšem to osekávání dosud bylo spíš ve smyslu nahrazování velkých displejů menšími (to dělal Renault u modelu Arkana) či omezování funkcí poloautonomního řízení (to stále platí u Cadillacu Escalade - nemá poloautonomní řízení Super Cruise).