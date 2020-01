Emisní zóny, tvrdší pokuty. Co hlídat, pokud se letos chystáte autem do zahraničí

V Německu je třeba se připravit zejména na zákazy vjezdů starších dieselů do některých ulic Berlína a dalších měst. Řada z nich začala platit v posledních měsících roku 2019.

To ale není všechno. Plánuje se zvýšení sankce za neoprávněný průjezd záchranářskou uličkou (v němčině Rettungsgasse), a to údajně včetně možnosti zákazu řízení. Mají se také zvýšit pokuty za zastavení ve druhé podélné řadě vozidel, a to na 55 eur (cca 1400 korun). Podle německého autoklubu ADAC má Federální rada o těchto a dalších změnách rozhodnout během února.