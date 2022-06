Dalších pět zemí EU chce odklad zákazu prodeje aut se spalovacím motorem

Itálie, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko usilují o pětiletý odklad plánu Evropské unie, který má od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacím motorem. Vyplývá to z dokumentu, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Plán EU je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je do roku 2030 výrazně snížit emise skleníkových plynů, aby unie do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality.

Plán loni navrhla Evropská komise (EK). Požaduje, aby se do roku 2035 emise oxidu uhličitého u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znemožní od roku 2035 prodej nových aut se spalovacím motorem. Plán tento měsíc schválil Evropský parlament. Tento týden se na postoji k plánu hodlají dohodnout ministři členských zemí EU, poté budou následovat jednání o jeho konečné podobě s Evropským parlamentem.

Proti plánovanému zákazu se v minulém týdnu vyslovil německý ministr financí Christian Lindner. Český premiér Petr Fiala minulý týden uvedl, že Česká republika bude jako předsednická země EU usilovat o zmírnění zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, pokud se to nepodaří Francii, která EU předsedá v tomto pololetí. Zákaz by podle něj neměl být stoprocentní, měl by se kvůli dostupnosti vozidel pro občany týkat devíti desetin produkce automobilek.

„Chceme v rámci našeho předsednictví jednat o kompromisním znění legislativy. Budeme usilovat alespoň o to, aby ten zákaz v roce 2035 nebyl 100 procent, ale 90 (procent),“ prohlásil Fiala. Podle něj by tak bylo možné zachovat možnost výroby aut se spalovacím motorem. „Musí být zajištěna pro občany rozumná, cenově dostupná alternativa,“ dodal předseda české vlády.

Itálie, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko podle dokumentu navrhují, aby se emise u nových osobních aut musely do roku 2035 snížit pouze o 90 procent a aby se stoprocentní snížení posunulo na rok 2040. U lehkých užitkových vozů by podle jejich návrhu měly emise do roku 2035 klesnout o 80 procent a do roku 2040 o 100 procent.

Evropská komise označuje rok 2035 pro zavedení zákazu za klíčový, protože průměrná životnost automobilů činí 15 let. Pozdější zavedení zákazu by podle ní znemožnilo dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Uhlíková neutralita znamená, že se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat.