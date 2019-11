Dá se elektromobil nabít tažením za jiným autem? Američan to zkusil

Teoreticky by to mohlo fungovat - a prakticky to skutečně i funguje. Když je Fenskeho vlastní Tesla Model 3 zapřažena za Raptor a rozjedou se na zhruba 30 km/h. Síla regenerace se ustálila na zhruba 1 kWh za kilometr, jak ukazuje palubní počítač spotřeby.

Druhá část pokusu byla zjistit, jak daleko se na množství dobité energie dá dojet. Člověk by čekal, že kvůli ztrátám to bude méně než jedno kolo, tím spíš, s jakou vervou Fenske do kola vyrazil. Ujel ale o chloupek víc než celé kolo. Jak je to možné? Je Tesla perpetuum mobile? Nikoliv. Dobíjí baterie vždy, když zpomaluje, a to se při Fenskeho ostřejším kole dělo.