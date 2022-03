Alfa Romeo chystá několik větších modelů

Italská značka Alfa Romeo ve své nabídce teprve nedávno přivítala nové malé SUV s názvem Tonale a už nyní se šéf značky Jean-Philippe Imparato zmínil o tom, že nabídka vozů poroste i na druhou stranu velikostního spektra. Jinými slovy, automobilka chystá větší modely, kterými by útočila na prodeje například BMW X5, X6 a X7. Imparato to uvedl v rozhovoru s nizozemským magazínem Autoweek.

Není to poprvé, co Imparato mluví o dalších SUV v nabídce. Dosud ale hovořil jen o modelu menším než Tonale, tentokrát poprvé zmiňuje větší auta. Nenabídl o nich ovšem žádné další detaily – až na to, že mají přijít na trh do roku 2027.