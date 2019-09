Test Suzuki Swift Sport: Stále nadšený, moderní doba si už ale ukusuje

Ne nadarmo se mu říká Svišť. Je malý, hbitý a nikdy to nebyl úplně krasavec. Zejména sportovní verze malého Suzuki po generaci baví řidiče, kteří vědí, že se dá spokojit s málem. A to málo je, co se řidičské zábavy týče, vlastně velkým plusem. S novou generací přišel přeplňovaný motor či různé asistenty. Je to stále on?