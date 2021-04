Test Rolls-Royce Cullinan Black Badge: Pod černou maskou

Cullinan díky tomu méně září, nepůsobí tak naleštěně a například vám ani nepřijde tak nepatřičné, když je ušpiněn od soli. Nakonec je to auto na běžné používání i v zimě, i když přijde klidně i na více než 10 milionů korun. Absence chromových prvků to jen umocňuje.

Celkově ale tyto detaily neschovají to podstatné. Je to 5,3 metrů luxusu na kolech. Vozy této značky vždy měly vyšší stavbu, i jako limuzíny. To aby se do nich pohodlně nastupovalo a poskytly posádce patřičný rozhled. Cullinan to pochopitelně ještě umocňuje.