Test Audi Q2 35 TDI po faceliftu: Nejmenší Q umí být dospělé

Audi Q2 v roce 2016 dorazilo jako odpověď na vlnu popularity crossoverů segmentu B, která trvá dodnes. Přesto je Audi jedním z mála prémiových výrobců, kteří se do této kategorie pustili, segment je to populární přece jen hlavně v takzvaném hlavním proudu.

Q2 zkrátka přímého konkurenta od BMW či Mercedesu nemá, jakkoli se tyto tři značky tradičně snaží najít odpověď na cokoli, co další vymyslí. Podobný příběh je to u dalších značek jako Volvo, Jaguar, Land Rover, Lexus atd. V úvahu tak krom méně prestižních výrobců připadá snad jen DS 3 Crossback .

Vnímám to však jako negativum? Z pohledu designu a prvotního efektu možná ano, třeba nová A3 uvnitř mezigeneračně hodně omládla, ale na pohled druhý dává Q2 vzpomenout na analogovou dobu, ovládání kruhovým prvkem na středovém tunelu je velmi pohodlné a intuitivní, stejně jako regulace ventilace nebo volby v digitálním přístrojovém štítu.

Navíc zmiňovaný palubní systém sice grafikou už mírně zaostává, zejména co se mapových podkladů týká, ale krom zmíněné intuitivnosti potěší stále velmi slušným rozlišením obrazovky. Ve finále se s ním tak žije velmi dobře, možná paradoxně i lépe než s moderním dotykovým nástupcem.

Vůz umí překvapit co se prostoru v interiéru týká. Přední pasažéři se necítí být na sebe nijak „nalepení”, se svými 190 cm se za sebe posadím i s malou rezervou na nohy. V tomto směru jde o viditelný bonus oproti A1, ale jistěže Q3 nabídne podstatně více pro rodinné vyžití. Jakkoli 355 litrů zavazadelníku není špatných, zvlášť když vozy bez pohonu všech kol nabídnou 405 litrů.

Jednotka o výkonu 110 kW, 150 koní, se skrývá pod označením 35 TDI. Za studena a při akceleraci z nižších otáček o sobě dává vědět možná více, než by bylo dobré, ale po zahřátí při ustálené rychlosti posádku rozhodně dieselovým rykotem neruší.

To však není výtka, jízdní vlastnosti Q2 jsou totiž velmi dobré. Dle mého našli inženýři příjemný poměr mezi obratností malého hatchbacku a sebevědomým komfortem SUV.

Čtyřkolka má vzadu na rozdíl od předokolek nezávislé zavěšení, díky kterému karoserie zůstává klidná i při přejezdu série nerovností v zatáčce. Podvozek je tuhý, ale nikoli přehnaně, kola velmi dobře pracují a odskakování nebo ran do dorazů se většinou nedočkáte.

Q2 může klidně i se základním litrovým tříválcem sloužit jako stylový městský vůz, druhé auto do rodiny, které nabídne kvalitní a trochu staromilský interiér, dobré využití prostoru na malém půdorysu a vyvážené jízdní vlastnosti.

Konkrétní vůz nejen že nemá přímou konkurenci, ale figuruje také v segmentu, který se hlavou řítí do elektrifikace možná ze všech nejrychleji. Že byste si takové auto pořídili za 5 let, si osobně nemyslím. Jen je nutné si za to připlatit, bez volitelné výbavy se totiž tato verze vejde sotva pod milion korun.